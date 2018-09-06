Певица Юлия Самойлова не собирается уезжать из России

После того, как участница «Евровидения-2018» опубликовала видеозапись, на которой говорит об эмиграции, на нее обрушились с критикой. Однако оказалось, что таким образом артистка пыталась привлечь внимание к социальной проблеме.

Видеозапись продолжительностью всего 6 секунд, на которой Юлия Самойлова произносит слова «Я готова эмигрировать в Европу» появился в инстаграме певицы накануне. Там же артистка опубликовала фотографию из аэропорта «Шереметьево» с хештегами «#Европа» и «#поехали», и пообещала раскрыть все подробности сегодня в четыре часа дня. Журналисты пытались выяснить, что стало причиной такого заявления, но представители Самойловой лишь уклончиво отвечали, что политического подтекста в здесь нет, речь идет о связанных со здоровьем вопросах. Пользователи соцсетей, не дождавшись пояснений, обвинили певицу в том, что она предает родину. Ей также припомнили неудачное выступление на «Евровидении» и пожелали не возвращаться в Россию. Сегодня днем, когда Юлия Самойлова опубликовала новое видео, стало понятно, что таким образом она попыталась привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые не могут приобрести в России необходимые медикаменты. Артистка пояснила, что слова об эмиграции – это цитата одной матери, чей ребенок прикован к инвалидному креслу:



«Я готова эмигрировать из России в Европу. Это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время я получаю все больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства — их попросту нет. И семьи готовы все бросить и улететь. Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Государственной думы. Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну».

Записать видеообращение Юлия Самойлова решила после участия в ТВ-передаче, где обсуждалась история девочки, страдающей от спинальной мышечной атрофии — болезни, из-за которой сама певица оказалась в инвалидном кресле, у Самойловой первая группа инвалидности.

В своем посте она также призвала помочь ребенку и собрать необходимую на лечение сумму.

Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении» весной этого года, но не смогла выйти в финал. Она также должна была выступать на конкурсе годом ранее – тогда он проходил в Киеве, однако украинские власти запретили певице въезд в страну из-за выступлений в Крыму.

Отношение общества к людям с ограниченными возможностями в России меняется в лучшую сторону. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала журналист телеканала «Дождь» Евгения Воскобойникова.

Она добавила, что сейчас принимается все больше мер по защите интересов таких людей, в том числе и на законодательном уровне.