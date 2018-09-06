РПЦ предложила построить крупный религиозный центр в Сергиевом Посаде

По данным Русской службы Би-би-си, проект предполагает строительство «православного Ватикана» на месте административных зданий и ряда жилых строений.

Крупный религиозный центр РПЦ предлагает воздвигнуть вокруг стен Троице-Сергиевой Лавры, пишет Би-би-си. Согласно плану перестройки, имеющемуся в распоряжении издания, одним из основных элементов «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде должен стать храм под открытым небом. Это поле со сценой для массовых богослужений. Конструкцию РПЦ хочет воздвигнуть на Благовещенском подворье – там в распоряжении Лавры, как пишет Би-би-си, есть два участка общей площадью более 50 га. Кроме того, в Церкви предлагают построить библиотеку, комплекс религиозных учреждений, молодежный центр, а также конгресс-центр и медиа-центр. В случае утверждения этого плана могут быть снесены здание администрации Сергиева Посада, два отеля, торговый центр, крытый рынок и дом культуры.

Также под снос могут попасть местный парк развлечений и несколько жилых строений. При этом в середине августа глава церковного совета по искусству протоиерей Леонид Калинин заявил, что город необходимо сделать «духовной столицей православия». Сергиев Посад, по мнению протоиерея, должен освободиться от советского наследия. В свою очередь, в интервью Би-би-си Калинин заявил, что планы РПЦ уже утверждены президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, а также попечительским советом Троице-Сергиевой Лавры. Между тем источник в администрации Сергиева Посада рассказал, что чиновники были удивлены проектом Церкви по реконструкции города и узнали о нем из СМИ. А бывший мэр Сергей Пахомов и вовсе сообщил, что параллельно обсуждается другой проект реконструкции исторической части Сергиева Посада. Он, по словам собеседника Би-би-си, не предусматривает массового сноса зданий, а лишь предполагает превращение центра города в пешеходную зону. Разработчиком государственной программы в данном случае выступает конструкторское бюро «Стрелка». При этом еще один источник Би-би-си не исключил, что административные здание все же могут быть убраны из центра Сергиева Посада.

Предполагается, что концепция реконструкции Сергиева Посада будет представлена в ноябре этого года.

Кремль никак не связан с планами РПЦ по строительству религиозного центра в Сергиевом Посаде. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Развитие Сергиева Посада в культурном и религиозном плане привлечет в город большое количество туристов и паломников. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Развитие Сергиева Посада в культурном и религиозном плане привлечет в город большое количество туристов и паломников. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Это будет развитие города в туристическом плане, музейном, культурном, молодежном. Важно, чтобы не только наши туристы из других государств, но и молодежь имела возможность не только приехать, и изучить, но и поработать в социальном плане», — сказал С.Гаврилов. Он также подчеркнул, что создание «крупных центров по работе с молодежью, музейных центров, центров изучения православной культуры, истории, иконописи» важно в контексте регулярного проведения молодежных волонтерских мероприятий в окрестностях города.

С.Гаврилов добавил, что в рамках проекта планируется развитие религиозного компонента, что будет означать «расширение возможностей не только для туристов, но и для паломников, а также облегчит работу Троице-Сергиевой Лавры».

В то же время председатель комитета Госдумы отметил, что сравнение предстоящей модернизации инфраструктуры Сергиева Посада с государством Ватикан неуместно.

В РПЦ предлагают снести центр в Сергиевом Посаде и построить туристический и административный центр. Это странное решение, учитывая что Посад был неким символом ухода об общественной жизни, — говорил в эфире «Эха Москвы» диакон Андрей Кураев:

«Начнем с того, что основатель Лавры, преподобный Сергий ушел в пустыню. Вот, это была пустыня в лесах. Комары, болота. Ушел от города и ушел от власти. Сейчас почему-то идея о том, что нет, церковная власть должна туда переехать. Зачем? Совершенно не понятно. То есть создать квартал правительственных церковных учреждений. Просто простой вопрос. Хорошо, вы всё это сделали и построили. Как вы будете рекрутировать, набирать туда сотрудников? Потому что стройными рядами церковные москвичи не будут ездить за 70 километров…Если этого не будет, значит, будет понижение качества этого самого персонала. То есть, вот как бы, монахи. Монахи и монахини местного производства, которые, может быть, они будут достаточно исполнительные, но идеями, креативами блистать точно не будут».

Кураев добавил, что это строительство будет происходить за счет федерального и городского бюджета.

К 9-ому мая 2020-го года, когда будет отмечаться 75-летие Победы, у российских вооруженных сил появится свой главный храм. Он разместится на территории парка «Патриот» в Подмосковье. Подробности стали известны «Независимой газете».