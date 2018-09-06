Великобритания сможет разработать дополнительные санкции в отношении России после выхода из Евросоюза

Об этом сообщает Sky News со ссылкой пресс-службу британского кабмина. По сведениям телеканала, Лондон намерен ввести свои собственные ограничительные меры против России из-за «дела Скрипалей». В настоящее время Великобритания должна согласовывать введение санкций с остальными членами ЕС.