Великобритания сможет разработать дополнительные санкции в отношении России после выхода из Евросоюза
Об этом сообщает Sky News со ссылкой пресс-службу британского кабмина. По сведениям телеканала, Лондон намерен ввести свои собственные ограничительные меры против России из-за «дела Скрипалей». В настоящее время Великобритания должна согласовывать введение санкций с остальными членами ЕС.
Комментарии13
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opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 17:36
Покушение на Скрипаля стало новой вехой в истории падения России выгребную яму..
glotov 06 сентября 2018 | 17:40
opiatnovyi63: Точно! На дне ямы обнаружена Британия.
prade 06 сентября 2018 | 17:44
glotov: "На дне ямы обнаружена Британия"
Это в твоих фантазиях. Если откроешь глаза и посмотришь на реальность, то увидишь, что Британия оставила Россию лет на 100 позади, если не больше.
danko1 06 сентября 2018 | 17:48
prade: Путин оставил Россию без новых технологий, науки, сделав её отсталой страной под санкциями.
haldey 06 сентября 2018 | 18:00
danko1: Ага, только даже америка не может повторить наши технологии, а англия и подавно))) Двигатели РД-90, наши истребители, наша РЭБ, ледоколы, атомная энергетика, они даже не могут нормально обогащать уран для атомных станций... Я уже даже про гиперзвук молчу, а это технологии будущего, у нас есть, а им, как до Китая раком)))
fig_vvam 06 сентября 2018 | 18:27
haldey: ДРУЖОК, ТВОИ ЖАЛКИЕ ФАНТАЗИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСОМ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ НЕ ОСНОВАНЫ НИ НА ЧЕМ.
Ты осознаешь всю отсталость России и поэтому врешь не задумываясь о достижениях которых просто нет.
Кстати гиперзвуковые головные части были у ракет США уже 30 лет назад.
А топливо для атомных электростанций США производят почти в 2 раза больше чем Россия.
Про истребители говорить не будем, на Су-35 стоит американская электроника
, от Су-57 отказались из-за ее отсутствия.
Все остальное также плачевно.
Какая РЭБ, когда электроники нет в России?
Извини что огорчил тебя. Но это правда.
glotov 06 сентября 2018 | 17:49
prade: По грязным методам достижения политических целей - да.
fig_vvam 06 сентября 2018 | 18:29
glotov: США, Франция, Германия и Канада заявили о причастности России к отравлению Скрипалей
Sky News19:18, 6 сентября 2018Надежный источник
США, Франция, Германия и Канада поддержали версию Великобритании о том, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, сообщает Sky News.
В документе США, Франция, Германия и Канада выразили «полную уверенность» в том, что обвиняемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ, а их операцию «почти наверняка» санкционировали высокопоставленные члены российского правительства.
--------------Это уже полный писец пришел в гости и скромно встал в прихожей.
prade 06 сентября 2018 | 17:42
Получай Россия санкции отдельно от Евросоюза и отдельно от Британии. Кто там из патриотов радовался выходу Великобритании от ЕС? Путину надо срочно заниматься отменой Брекзита.
glotov 06 сентября 2018 | 18:24
prade: Гораздо интересней предстоящие санкции Британцев против ЕС и ЕС против Британцев.
lion64__2 06 сентября 2018 | 17:46
Наверняка запретят теперь в России правостороннее движение. Тяжелого рока не услышим. И "ролс-ройсы", да "ягуары" с "бентли" не появятся.
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 17:48
эхо опять в говно вляпалась: - Юлия Самойлова не выражала намерений эмигрировать за рубеж; нашелся Александр Петров (один из подозреваемых по делу Скрипалей) и дал интервью, что никогда не был за рубежом и проживает в томской области. эхо вы самая вривая СМИ в России)))))))
ugiazov 06 сентября 2018 | 18:19
Нам же втолковывают, что чем больше санкций, тем нам лучше. Радуйтесь, россияне!