Еще один фигурант так называемого дела «Сети» пожаловался на пытки в ФСБ

Как сообщил у себя в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Арман Сагынбаев рассказал своему адвокату, что следователи его избивали и пытали током. Из страха за свою жизнь и жизнь своих близких Сагынбаев оговорил себя и других обвиняемых по делу. Чиков публикует соответствующее заявление обвиняемого в Следственный комитет.