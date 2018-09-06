Еще один фигурант так называемого дела «Сети» пожаловался на пытки в ФСБ
Как сообщил у себя в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Арман Сагынбаев рассказал своему адвокату, что следователи его избивали и пытали током. Из страха за свою жизнь и жизнь своих близких Сагынбаев оговорил себя и других обвиняемых по делу. Чиков публикует соответствующее заявление обвиняемого в Следственный комитет.
Комментарии4
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danko1 06 сентября 2018 | 17:46
После многочисленных сообщений о пытках в ФСБ руководство всё в отставку отправлять надо и под суд.
Но Путину такие садисты для репрессий и нужны.
motooppic 06 сентября 2018 | 17:52
ничего с ним не будет. Может, по другому у него мозги не включаются?
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 18:03
один раз не педераст гласит поговорка. подумаешь отымели в шопу - не убили жееееее)))))) привыкай казбек магомедом будешь.
ugiazov 06 сентября 2018 | 18:22
После видео о пытках в Ярославле кто-то сомневается?