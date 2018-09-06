Суд в Нижнем Новгороде арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Дмитрия Силивончика
Поводом стала публикация во ВКонтакте о не согласованной властями акции против повышения пенсионного возраста 9-го сентября. Суд усмотрел в этом организацию митинга без подачи уведомления.
Комментарии7
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johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 17:39
Ещё два дня впереди ... многие по 10+ суток получат ... только не поможет это власти ...
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 18:25
johnbmw: слышишь как они уже трясутся от твоих грозных слов и прячутся под лавки!!!!
ura_123 06 сентября 2018 | 17:58
Публикация вконтакте...
piapst 06 сентября 2018 | 18:17
Свой опыт кандидат в губернаторы Нижегородской области, собирается масштабировать по всей России
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 18:21
ещё одного в петушиную камеру задвинули - нужно же мужикам справлять свои естественные надобности.
ugiazov 06 сентября 2018 | 18:24
А за прочтения сказки как колобка съели (убийство) сажать не будут?
chapter_2 06 сентября 2018 | 18:27
Какое может быть голосование, если Алексей Навальный отбывает срок по политическому приговору? А тут ещё в Нижнем Новгороде арестовали на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального Дмитрия Силивончика...