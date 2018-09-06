Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы
Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Как сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, президентские поправки будут учтены при рассмотрении законопроекта во втором чтении.
Сама «Единая Россия» ко второму чтению предложила направлять в ПФР средства, конфискованные у коррупционеров. Депутатам и сенаторам также будет предложено добровольно отказаться от пенсионных преференций, — сказал Турчак. Среди поправок, предлагаемых «единороссами», также ежегодная диспансеризация работников предпенсионного возраста.
Комментарии15
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johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 17:32
Дешёвые ПОНТЫ ... не проканает ...
danko1 06 сентября 2018 | 17:41
johnbmw: Думают к выборам рейтинг поднять.
Ну кто же поверит им?
astet 06 сентября 2018 | 17:59
danko1: поправки будут учтены???
Поправки будут приняты
с криками "Слава великому вору Путину!!!"
и ни одна сука из ЕР не пикнет против!!!
zemljanka 06 сентября 2018 | 18:04
Петляют.
Или брешут.
Без перерывов на обед...
henry52 06 сентября 2018 | 18:24
johnbmw: Да все "проканает". Указать власти на ее место "возле параши" - некому...
kottigr1 06 сентября 2018 | 17:36
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора...
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 17:36
Вот всего-то этой стране надо - отправить одного пенсионера на заслуженный отдых и всё. Но хрен его отправишь даже с веслами.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 17:41
platonnekafrin: ... ТОЛЬКО вперёд ногами ... он сам так устроил ситуацию в стране ...
lager23 06 сентября 2018 | 17:37
Спасибо Путену за это...
ura_123 06 сентября 2018 | 17:42
Средства конфискованные у коррупционерах переводить коррупционерам?
Сколько там у главаря ПФР,миллиард?
piterrr 06 сентября 2018 | 17:43
Вот так разворовав триллионы долларов США гопник залезает в карман самых беззащитных и самых ненужных ему для удержания своей неконституционной власти!
timber_head 06 сентября 2018 | 18:03
piterrr: Глупый он. Как всегда возможных последствий не просчитывает. Куда пойдет человек, оставшийся без работы и без пенсии? Не ужели на лавочке в шахматы играть? Или ему уже все равно терять уже нечего и он пойдет куда-нить "нарушать порядок публичных мероприятий"?
timber_head 06 сентября 2018 | 17:58
Ащасливил усих, ай, Благадетель!
amebix 06 сентября 2018 | 18:07
Скажите какой толк от диспансеризации? Вот я был один раз, два дня на это ушло, ничего нового не узнал о своём здоровье.
cromwel 06 сентября 2018 | 18:16
Нас по прежнему держат за быдло.