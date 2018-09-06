Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Как сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, президентские поправки будут учтены при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Сама «Единая Россия» ко второму чтению предложила направлять в ПФР средства, конфискованные у коррупционеров. Депутатам и сенаторам также будет предложено добровольно отказаться от пенсионных преференций, — сказал Турчак. Среди поправок, предлагаемых «единороссами», также ежегодная диспансеризация работников предпенсионного возраста.