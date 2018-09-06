Министр охраны окр. среды Израиля: Если РФ перенесет посольство в Иерусалим, арабский мир не «осмелится критиковать»

Если российское руководство согласится перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, никто в арабском мире не «осмелится критиковать это решение». Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр охраны окружающей среды Израиля, член узкого военного кабинета Израиля, кандидат в мэры Иерусалима Зеэв Элькин.

«Зная отношения России с арабским миром, я думаю, что никто не осмелится даже критиковать российское решение, если Россия примет решение перенести посольство в Иерусалим», — сказал З.Элькин.

Он добавил, что в этом году празднование национального дня России впервые проходило в Иерусалиме, а не Тель-Авиве и при этом «ничего не случилось, никто не объявил России бойкот, никто не угрожал России ничем». «Наш премьер-министр был приглашен. Он пришел на это мероприятие с учетом особых отношений, которые есть между Россией и Израилем», — сказал З.Элькин.

Он также привел в пример ситуацию с решением США перенести посольство в Иерусалим, что в свою очередь не привело к бойкоту Америки странами арабского мира.