Дмитрий Медведев: Российская экономика снова растет
Российская экономика снова растет, — объявил премьер-министр. Это произошло в не самой благоприятной обстановке, — добавил Дмитрий Медведев:
«За предыдущие годы мы создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития. Вопреки экономическому давлению, санкциям, вопреки кризисам, которые сотрясают глобальную экономику с 2008 года, мы все-таки вернули экономику к росту, и, хотя его темпы, прямо скажем, совсем невысоки, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов и внешней уязвимости, как прежде».
Дмитрий Медведев отметил, что в этих условиях предстоит ввести Россию в пять крупнейших экономик мира, как это написано в майских указах президента.
Российская валюта продолжает дешеветь. На торгах московской биржи доллар впервые с 23-го августа преодолел рубеж в 69 рублей. Евро превысил психологически важную отметку 80 рублей. В последний раз такой курс был зафиксирован 11-го апреля.
Комментарии31
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beregov_net 06 сентября 2018 | 17:06
Растёт , как раковая опухоль
arye_11 06 сентября 2018 | 17:10
beregov_net:
Пару лет назад предположил. что свое 70-летие и 70 за доллар Путин встретит одновременно.
Куда там такими темпами...
Как бы в 2022 году не было все 700.
С "мадуризацией" российской валюты вас, дорогие товарищи.
zemljanka 06 сентября 2018 | 17:13
Брехня.
general_123 06 сентября 2018 | 17:14
Почему экономика растёт, а народ ещё больше беднеет?
И рубль падает )))
tvitov66 06 сентября 2018 | 17:26
general_123: неужели я один сомневаюсь что это травма была спортивною?
calorad 06 сентября 2018 | 17:17
zemljanka: Дурачок оторвался от бутылки у заметил белочку?
matsuvi 06 сентября 2018 | 17:08
Опять?
kottigr1 06 сентября 2018 | 17:13
matsuvi: Рост - есть !.. Жаль, что отрицательный...
zapadnay 06 сентября 2018 | 17:14
matsuvi:
Да, «никогда такого не было и вот опять».
eduard1958 06 сентября 2018 | 17:08
Еще пара месяцев такого роста и Россия останется без экономики.
tv_victim 06 сентября 2018 | 17:10
" - Зина! Шарикову больше не наливать"!
"Собачье сердце".
aleksandr39 06 сентября 2018 | 17:11
Так вот почему увеличиваются тарифы ЖКХ и растет цена на бензин и продукты в России .УРА !!!!
zapadnay 06 сентября 2018 | 17:17
Неужели совсем не стыдно? Вот нисколечко, нисколечко?
tvitov66 06 сентября 2018 | 17:24
zapadnay: как ему может быть стыдно, если он даже понятия не имеет как жить на зарплату?
yralez 06 сентября 2018 | 17:11
Снова в запой ушел.......сивый мерин.
nemez1 06 сентября 2018 | 17:11
как пить дать, медвежёнок бредить начал.
vinidbi 06 сентября 2018 | 17:21
nemez1: Видать после того, как получил спортивную травму?!
perectukin 06 сентября 2018 | 17:12
У Димона экономика растет - сразу видно что поменяли пресс-секратаря, надо же как-то прогнуться для начала.
golfinder 06 сентября 2018 | 17:12
Заткнись пидор.с.
(140 млн. Россиян)
gvzdk 06 сентября 2018 | 17:12
Блин, ну что там, в Кремле, некому его с иглы снять?:...
piterrr 06 сентября 2018 | 17:12
Аарон Мендель: Российской экономике мною, головастиком и моим хозяином гопником подзаборным приказано расти и она снова "растёт"!
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 17:14
Если Медведёв утверждает, что рфская экономика растет, а при этом рублишка в цене падает, то это мне говорит, что Медведёв привычно врёт!
equus 06 сентября 2018 | 17:17
В очередной раз встаём с колен..?
sim202_ 06 сентября 2018 | 17:19
Гранитолитейщик за работой.
Все верно.
За доллары дают все больше деревянных,
бюджет пухнет, но денег для народа нет.
А вы там держитесь!
Гранитолитейщик знает, что отливает.
sim202_ 06 сентября 2018 | 17:19
Гранитолитейщик за работой.
Все верно.
За доллары дают все больше деревянных,
бюджет пухнет, но денег для народа нет.
А вы там держитесь!
Гранитолитейщик знает, что отливает.
alger 06 сентября 2018 | 17:20
ну вот, теперь и стало понятно, где Димон две недели отсутсвовал.
в шахте рост добывал
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 17:20
"Растет... вопреки. Опять..." Если бы Эхо не назвала автора изречений, я бы подумал, что какой-то олигофрен с чужим членом разговаривает.
rodnic 06 сентября 2018 | 17:23
Как нос у Пиноккио.
tunis 06 сентября 2018 | 17:25
Хахаха!!!
Россияне!!!..
Я завидую молча.
equus 06 сентября 2018 | 17:26
tunis:
Мы сами себе завидуем... Ага.
;-)
petrovich_spb 06 сентября 2018 | 17:25
Дмитрий, если через бокал белого член кажется большим, это не означает, что он реально вырос.