Дмитрий Медведев: Российская экономика снова растет

Российская экономика снова растет, — объявил премьер-министр. Это произошло в не самой благоприятной обстановке, — добавил Дмитрий Медведев:

«За предыдущие годы мы создали достаточно неплохую базу для дальнейшего развития. Вопреки экономическому давлению, санкциям, вопреки кризисам, которые сотрясают глобальную экономику с 2008 года, мы все-таки вернули экономику к росту, и, хотя его темпы, прямо скажем, совсем невысоки, но все-таки развитие уже не сопровождается накоплением дисбалансов и внешней уязвимости, как прежде».

Дмитрий Медведев отметил, что в этих условиях предстоит ввести Россию в пять крупнейших экономик мира, как это написано в майских указах президента.

Российская валюта продолжает дешеветь. На торгах московской биржи доллар впервые с 23-го августа преодолел рубеж в 69 рублей. Евро превысил психологически важную отметку 80 рублей. В последний раз такой курс был зафиксирован 11-го апреля.