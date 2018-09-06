Российская участница «Евровидения»-2018 Юлия Самойлова объяснила свое заявление о намерении эмигрировать

На самом деле она остается в стране, а слова о желании покинуть Россию – это цитата из письма матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу.

Самойлова была отобрана для участия в «Евровидении» в Лиссабоне, но не прошла отбор в полуфинале.