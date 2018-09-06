Российская участница «Евровидения»-2018 Юлия Самойлова объяснила свое заявление о намерении эмигрировать
На самом деле она остается в стране, а слова о желании покинуть Россию – это цитата из письма матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу.
Самойлова была отобрана для участия в «Евровидении» в Лиссабоне, но не прошла отбор в полуфинале.
Комментарии7
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elenaj1959 06 сентября 2018 | 17:08
Зачем все это?
rabin_tagor 06 сентября 2018 | 17:09
за то время, пока все не прояснилась, она много нового о себе узнала из комментов в Инстаграме
gvzdk 06 сентября 2018 | 17:10
Так обычно Песков отвечает, Эхо - хорош тупить!
echomazy___etnopomoyka 06 сентября 2018 | 17:15
"Йэхо" весь день надрачивала эту тему. Судя по количеству комментариев, положительный эффект этой "одноходовочки" очевиден.
poluputing 06 сентября 2018 | 17:26
echomazy___etnopomoyka: конечно очевиден, Самойлова о себе напомнила. И побочная приятность, узнала, что на самом деле думают о ней благородные соотечественники
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 17:25
Высказывания, что она не дура, оказались ложными.
neyexo 06 сентября 2018 | 17:26
Так эмигрировали давно - когда обратно дороги не было.
Сейчас народ едет и не знает, когда вернется.
Я вернулся через неделю, передумал. Кто-то год пробудет, кто-то месяц.