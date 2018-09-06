Великобритания поднимет вопрос об отравлении Скрипалей на заседании Совбеза ООН

Накануне британская полиция обвинила в отравлении в Солсбери двух российских граждан – предположительно, сотрудников ГРУ.

Британская сторона проинформирует Совбез ООН о подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. На заседании будет присутствовать как российский представитель, так и делегаты союзников Великобритании – США и Франции. По словам замглавы британского МВД Бена Уоллеса, слушания в Совбезе нужно использовать для того, чтобы оказать давление на российские власти и дать понять, что такое поведение недопустимо. Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что будет убеждать Евросоюз в необходимости введения новых санкций в отношении России.

Накануне полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в отравлении в Солсбери. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Следователи предполагают, что имена вымышленные, хотя паспорта исполнителей преступления были подлинными. По словам Терезы Мэй, оба мужчины служат в ГРУ. В номере лондонского отеля, где они останавливались, были найдены следы вещества «Новичок».

Российская сторона отрицает все обвинения в причастности к отравлению. Представитель МИД Мария Захарова усомнилась в подлинности предъявленных доказательств.

Россия еще не начала расследования в отношении подозреваемых в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку Великобритания еще не делала официального обращения. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он в очередной раз подчеркнул, что обвинения в адрес российского руководства в причастности к инциденту в Солсбери недопустимы.