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17:00, 06 сентября 2018

Великобритания поднимет вопрос об отравлении Скрипалей на заседании Совбеза ООН

Накануне британская полиция обвинила в отравлении в Солсбери двух российских граждан – предположительно, сотрудников ГРУ.

Британская сторона проинформирует Совбез ООН о подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. На заседании будет присутствовать как российский представитель, так и делегаты союзников Великобритании – США и Франции. По словам замглавы британского МВД Бена Уоллеса, слушания в Совбезе нужно использовать для того, чтобы оказать давление на российские власти и дать понять, что такое поведение недопустимо. Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала, что будет убеждать Евросоюз в необходимости введения новых санкций в отношении России.

Накануне полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в отравлении в Солсбери. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов. Следователи предполагают, что имена вымышленные, хотя паспорта исполнителей преступления были подлинными. По словам Терезы Мэй, оба мужчины служат в ГРУ. В номере лондонского отеля, где они останавливались, были найдены следы вещества «Новичок».

Российская сторона отрицает все обвинения в причастности к отравлению. Представитель МИД Мария Захарова усомнилась в подлинности предъявленных доказательств.

Россия еще не начала расследования в отношении подозреваемых в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку Великобритания еще не делала официального обращения. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он в очередной раз подчеркнул, что обвинения в адрес российского руководства в причастности к инциденту в Солсбери недопустимы.

Комментарии

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nitinol 06 сентября 2018 | 17:05

И не предполагают, видимо, англичане, что на Совбезе российский представитель будет требовать от них: "В глаза смотреть! Я сказал, в глаза!".

haldey 06 сентября 2018 | 17:16

Кто ж способен переплюнуть дипломатию от Бориса Джонсона, там не уровень канализации, а то, что в этой канализации течет, уже вывалено, как Новый Бренд от Министерства иностранных дел и по делам Содружества Наций))) Я думал козырев это дно МИДа, ан нет Борис постучался снизу и такой эпатажный дипломатишка))) Новое лицо (рыльце) британской дипломатии не просто в пушку, там и пух и перья)))

zemljanka 06 сентября 2018 | 17:05

Травануть - допустимо.
Отравителей назвать - не допустимо...

post_v 06 сентября 2018 | 17:05

что-то случилось....

слишком много Пескова сегодня
отвечает по всем вопросам, даже если его не спрашивали

deathmorozz 06 сентября 2018 | 17:15

Фотоботы -это не доказательство. А солидарность это да аргумент. но вряд ли обычные (не солидарные ) страны поведутся на этот спектакль и осудят Россию. Скорее Англия теряет авторитет.

unprejudiced 06 сентября 2018 | 17:21

Много вопросов возникает в связи с хронологией передвижений «ассасинов» по Британии. Особенно если наложить ее на хронологию передвижений Скрипалей.

Итак, они прилетели 2 марта в аэропорт Гатвик прямым рейсом из Москвы — видимо, такая конспирация. Юлия Скрипаль прилетела спустя сутки в Хитроу.

Все свои передвижения «отравители» совершали исключительно на общественном транспорте.

То есть у ГРУ (который кстати с 2012 года не существует), видимо, не хватало средств, чтобы позволить своим агентам арендовать машину, что помогло бы действовать более оперативно и меньше светить свои лица в общественных местах.

Они сняли номер в третьеразрядном отеле, где, похоже, без особых средств защиты разливали по пузырькам смертельное отравляющее вещество, которое на них чудесным образом не подействовало. Как не подействовало на горничных, убирающих этот номер, и на его посетителей вплоть до сегодняшнего дня.

Полиция уверяет, что осмотр комнаты в отеле был совершен «тайно», также не пояснив, как сложный анализ, выявивший «присутствие «Новичка» в комнате, могли провести без сложного оборудования и специалистов в защитных костюмах, не привлекая внимание даже персонала.

В сам день покушения, 4 марта, в 11:48 «киллеры» прибыли на поезде из Лондона на вокзал Солсбери. Судя по тому, что засекла камера наблюдения, через десять минут они действительно двигались в направлении дома Скрипаля, который жил в 25 минутах ходьбы к северо-западу от станции.

Надо заметить, что примерно в это время Скрипали уже могли находиться дома, совершив перед этим загадочные утренние поездки в неизвестном направлении (они даже отключали GPS в своей машине).

Почему-то следствие до сих пор не сообщило, к кому они ехали (а судя по всему, они направлялись куда-то на север — то ли в Портон-Даун, то ли в Эймсбери, где спустя четыре месяца отравились Дон Старджесс и Чарли Роули) и, главное, почему так секретно.

unprejudiced 06 сентября 2018 | 17:24

Из отчета полиции мы не знаем, что делали «Петров» и «Боширов» с 11:58 до 13:05. Полиция полагает, что именно в это время они нанесли отравляющее вещество на дверную ручку Скрипалей.

Тереза Мэй даже заявила в парламенте, что Россия тренировала своих агентов наносить нервно-паралитические вещества на ручки на протяжении всех 2000-х годов — настолько заранее готовились к операции в Солсбери.

Следующий кадр показывает, что «ассасины» спокойно, улыбаясь, вразвалочку идут в направлении железнодорожной станции. Но вот что полиция решила не сообщать публике: идут ли они уже с юга от станции, из центра города, из того самого района, куда только спустя полчаса приедут Скрипали. На кадре четко видно, что два улыбающихся парня направляются по мосту через реку Эйвон.

Пиццерия Zizzi, в которой вскоре расположатся уже якобы «отравленные» Скрипали, у них буквально за спиной.

Каким образом «киллеры» после нанесения смертельного яда на дверь Скрипаля оказались в центре города, полиция не сообщает. Хотя логично было бы отследить это точно так же по камерам.


P.S. Представитель МИД России Мария Захарова заявляет следующее. Во-первых, Великобритания отказывается предоставить какие-либо данные о «Петрове» и «Боширове», включая отпечатки пальцев.

Во-вторых, представленные фото «подозреваемых» сделаны в одно и то же время на одинаковом фоне и в одинаковом ракурсе. Это, видимо, «сотрудники ГРУ, научившиеся ходить одновременно». «Это такой, знаете, уже троллинг уровня «бог», — отметила она.

kara 06 сентября 2018 | 17:22

так что, Скрипалей все таки отравили?

deathmorozz 06 сентября 2018 | 17:23

я могу изложить более правдивую историю о том что США намекнули Терезе о том что хорошо бы втянут Россию с скандальчик связанный с хим.оружием. Сразу можно убить двух зайцев .Тереза тянет и отвлекает внимание от брекзита. А у США появляется повод еще раз осудить Асада в Сирии в том что мол это химическая Россия прикрывает его делишки. Вот Тереза и выдала скандальчик. И как теперь просто печатать в газетенках слухи и управлять общественным мнением куда угодно.

gen_dim 06 сентября 2018 | 17:23

Интересно, кто в этом покере блефует...

lion64__2 06 сентября 2018 | 17:26

Некто с приятелем шли по одной дороге и нашли нечто. Осмотрели, часть взяли себе, а остальное бросили и продолжили путь дальше.
Из этого без всяких сомнений мелкобританские джентльмены сделают вывод, что во всем виновата Россия. Надо каяться, платить всем подряд и т.д. И любой хомяк, либераст и свидомит будут поддакивать.

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