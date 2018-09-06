На Украине на шесть месяцев запрещена ретрансляция телеканала RTVI с британской лицензией
Такое решение принял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Как сообщил у себя в ФБ член Нацсовета Сергей Костинский, телеканал нарушает украинское законодательство в части «распространения пропаганды государства-агрессора», которым в Киеве считают Россию.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:40
Телеканал нарушает украинское законодательство в части «распространения пропаганды государства-агрессора», которым в Киеве считают Россию...
Наверное это из-за "Особого мнения" врагов Украины, кого-нибудь типа, Сергея Маркова, Коли Сванидзы или Максима Шевченко?
olenenok_zed 06 сентября 2018 | 16:40
все правильно
kara 06 сентября 2018 | 16:48
верните Ганапольского!
varigor 06 сентября 2018 | 16:56
Запретить запретителей. Так было бы вернее. Или европейские ценности другие, в украинском, западенском понимании?
jblack2 06 сентября 2018 | 16:57
Пропагандой страны "агрессора" они называют нейтральное, (а не враждебное как полагается в Незалежней) описание действий ВС России в Сирии, воюющей с исламскими террористами.
Разум в Незалежней потеряли окончательно.
В стремлении к демократии, свободе и процветанию, Украина воспевает нацистов, разжигая межнациональную и религиозную рознь, устраивает кровавый террор и войну против своего народа, вгоняет его в долги и нищету.
beregov_net 06 сентября 2018 | 17:09
jblack2: Представляешь , до сих пор в фашистской Украине транслируются русскоязычные каналы , чисто бандеровцы