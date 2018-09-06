Российская валюта продолжает дешеветь
На торгах московской биржи доллар впервые с 23-го августа преодолел рубеж в 69 рублей. Евро превысил психологически важную отметку 80 рублей. В последний раз такой курс был зафиксирован 11-го апреля.
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На торгах московской биржи доллар впервые с 23-го августа преодолел рубеж в 69 рублей. Евро превысил психологически важную отметку 80 рублей. В последний раз такой курс был зафиксирован 11-го апреля.
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Комментарии15
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zemljanka 06 сентября 2018 | 16:44
Это бремя для людей.
Для нелюдей-мутантов - другая реальность.
danko1 06 сентября 2018 | 17:04
zemljanka: Мутанты во власти, а рабы их терпят.
В нормальных странах правительство и президент в таких случаях в отставку уходят.
zemljanka 06 сентября 2018 | 17:11
danko1: "... особенная стать..."
xuato 06 сентября 2018 | 16:48
Радость то какая, экспортный потенциал вырос, вата ликует..
prade 06 сентября 2018 | 16:49
Россия же планирует провести стратегические военные учения. Разве рубль может падать после такой демонстрации Россией своей силы?
deathmorozz 06 сентября 2018 | 16:51
Хорошего мало . но МинФин еще на днях предупредил что будет закупать валюту у ЦБ .Так что это повышение предсказуемое.
dmitry17___17 06 сентября 2018 | 16:54
deathmorozz: Россия распродает свои природные ресурсы и покупает зеленые бумажки.
И после этого Путин не америриканский шпион?
deathmorozz 06 сентября 2018 | 17:02
dmitry17___17: к сожалению это еще Ельцин принял эти правила игры. ..мол у нас капитализм и ЦБ подчиняется на прямую международным законам. Все бы ничего но американцы сегодня начали политику протекционизма и наплевали на любые законы . Путин пытается выиграть время до начала войны.
deathmorozz 06 сентября 2018 | 17:06
dmitry17___17: немцы продают станки и машины за зеленые бумажки ,американцы оружие там молдаване овощи , чем богаты в общем . так устроен этот мир.
unosha 06 сентября 2018 | 17:12
dmitry17___17:
это совсем не бумажки, Дим.. погули на какие фантастичесиме суммы производят товаров только на территории сша..
да, менее чем китай, но так и другое там все, земля и небо по сию пору.. статус-кво - на прежнем уровне даже посл 10- лет.
с евросоюзом, ситуация тоже почти такая.
второстепенное: в угоду западным партнерам и еще некоторым партнерам и твнур. проблемам - китай загадил отходами едва ли не всю ту территоритою, которая самая жирная была во всех смыслах..
нет. путь их - даже не обсуждаю обычно.
Если бог тебе отмерил хотя бы 10, а лучше 15-20 лет, то сам будешщь свидетелем. Возможно, даже меня дурака вспомнишь.)
изв. за сумбур и ошибки..
lager23 06 сентября 2018 | 16:53
Ждите, Володя начнёт сжигать валютные резервы страны для оплаты своих "развлечений", его отставка и пустая казна встретятся одновременно
ugas 06 сентября 2018 | 16:53
"Валюта" - это они про рубли? Тоже мне, нашли валюту...
prade 06 сентября 2018 | 17:07
ugas: Просто валюта бывает твердая и мягкая. У России она была мягкая, но становится все мягче и мягче.
b522 06 сентября 2018 | 17:10
Зачем завоевывать Россию? Ее скоро можно будет купить за пару долларов...
lom2011 06 сентября 2018 | 17:21
И что?
Вон, Юрий Антонов гастролирует в Германии.
Оплату своих выступлений будет получать в евро.
А ведь какой патриот. Под крышей дома "немецкого".