Россия сохранит мораторий на изменение налоговой нагрузки в ближайшие 6 лет
Об этом на Московском финансовом форуме заявил премьер Дмитрий Медведев. В то же время, по его словам, часть неналоговых платежей будет включена в Налоговый кодекс.
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Об этом на Московском финансовом форуме заявил премьер Дмитрий Медведев. В то же время, по его словам, часть неналоговых платежей будет включена в Налоговый кодекс.
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Комментарии8
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vikwlad 06 сентября 2018 | 16:38
Какое необдуманное заявление! Как бы через полгода не пришлось выкручиваться, как выкручивался недавно Путин в связи с повышением пенсионного возраста.
alger 06 сентября 2018 | 17:02
vikwlad: заявление правильное, но вот ручки, ручки то
zhannazhalevichby 06 сентября 2018 | 16:42
Мораторий есть и налоги растут. Путиномика.
yralez 06 сентября 2018 | 16:44
Воры что то задумали
lager23 06 сентября 2018 | 16:49
Мастер словесной казуистики, старший помощник сказочника отлил в очередной раз под себя и полетел на вертолётике домой бухать за наш счёт!
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 17:00
Точно такое же заявление Путина принесло лично мне тридцатикратное увеличение налога землю и десятикратное - на имущество. Посмотрим во сколько раз "не изменится налоговая нагрузка" по заявлению Медведева.
blindpew_33 06 сентября 2018 | 17:06
Кто-то из нас идиот?
Или повышение НДС и введение налога на самозанятых решили отменить?
vladimir1967 06 сентября 2018 | 17:07
А ндс повысили марсиане?