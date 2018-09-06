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16:31, 06 сентября 2018

Содержание примесей химических веществ в Армянске превышает предельно допустимые отметки

Это на заседании оперативного штаба подтвердила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь подчеркнул, что ситуация носит локальный характер. В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в самом населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, ответственность за выброс лежит на предприятии компании «Титановые инвестиции». Возбуждено уголовное дело. Завтра медики проведут подомовый обход в селе Перекоп, в окрестностях которого расположен отстойник этого комбината.

Комментарии

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pusin_patriot 06 сентября 2018 | 16:40

У меня возникает подозрение что с Чернобылем всё было примерно так же.
Условно "Через две недели", комиссия, нужно подтвердить же, комиссия же, а вдруг само рассосется и никто не узнает, чего шуметь? А давайте через две недели детей в эвакуацию, взрослых не жалко, отработанный материал, а дети будущее, иначе совсем же будет неприлично, а взрослые - ну не повезло, бывает.

prade 06 сентября 2018 | 16:47

Карма штука мстительная. Если ты травишь людей химией, поддерживаешь того же химика Асада, то все это вернется к тебе так или иначе.

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