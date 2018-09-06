Содержание примесей химических веществ в Армянске превышает предельно допустимые отметки

Это на заседании оперативного штаба подтвердила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь подчеркнул, что ситуация носит локальный характер. В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в самом населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. По предварительным данным, ответственность за выброс лежит на предприятии компании «Титановые инвестиции». Возбуждено уголовное дело. Завтра медики проведут подомовый обход в селе Перекоп, в окрестностях которого расположен отстойник этого комбината.