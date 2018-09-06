РПЦ предлагает перестроить центральную часть подмосковного Сергиева Посада

По сведениям ВВС, там планируется создать «православный Ватикан». Сейчас в центре города находятся здание администрации, ТЦ, два отеля, парк развлечений и еще несколько общественных зданий. Все это, по плану РПЦ, планируется снести и построить библиотеку, несколько церковных учреждений, молодежный центр, а также конгресс— и медиа-центры. Как передает ВВС, проект одобрен патриархом Кириллом, президентом Путиным, а также Попечительским советом Сергиевой Лавры.