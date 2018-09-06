РПЦ предлагает перестроить центральную часть подмосковного Сергиева Посада
По сведениям ВВС, там планируется создать «православный Ватикан». Сейчас в центре города находятся здание администрации, ТЦ, два отеля, парк развлечений и еще несколько общественных зданий. Все это, по плану РПЦ, планируется снести и построить библиотеку, несколько церковных учреждений, молодежный центр, а также конгресс— и медиа-центры. Как передает ВВС, проект одобрен патриархом Кириллом, президентом Путиным, а также Попечительским советом Сергиевой Лавры.
Комментарии15
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hastings 06 сентября 2018 | 16:34
Я бы передал всё Подмосковье в ведомство РПЦ! Дело благое.
ts 06 сентября 2018 | 17:00
hastings: А Кремль они перестраивать не будут? Или ждут, когда Путин назначит своим преемником Гундяева?
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 17:07
ts: Если Ватикан, должен быть и папа или , хотя бы, папаша!
post_v 06 сентября 2018 | 16:36
нешто Гундяев заместо ФСО выпишет себе швейцарских гвардейцев?
или сотрудникам ФСО выдадут бердыши и униформу от Юдашкина, Славы Зайцева и Маши Цигаль?
racerx 06 сентября 2018 | 16:36
Ребята, если есть возможность, валите отсюда. Эта страна погружается в абсолютный маразм. Спасайте себя и свои семьи.
ugas 06 сентября 2018 | 16:51
racerx: Вы правы, всем, у кого есть возможность, особенно молодежи, нужно отсюда валить. Мы вымрем, и пусть, кроме ворья, здесь никого не останется.Пусть жрут друг друга. Позорная страна!
yralez 06 сентября 2018 | 16:42
Тоже стариковский триллион хотят хапнуть
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 16:44
На постройку новой столицы Третьего Мира призываются усердные прихожане (каменщики, плотники и прочие работники). Таджикской чуди (с тем же строительным умением) милостиво предоставим кровать и хлеб.
post_v 06 сентября 2018 | 16:50
platonnekafrin:
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"...Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто... Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир,— четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн..."
imellendorf 06 сентября 2018 | 16:49
Хм. Ничто не ново под луной. В свое время патриарх Никон замышлял создать нечто подобное в Новом Иерусалиме.
post_v 06 сентября 2018 | 17:11
imellendorf:
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у Никона планы масштабнее были
"...-Эх, жалко – королевство маловато, разгуляться негде! Ну ничего! Я поссорюсь с соседями!"
zemljanka 06 сентября 2018 | 16:50
Олимпиада, ЧМ - 2018.
Третий Рим с Ватиканом православным...
neyexo 06 сентября 2018 | 17:01
ТЦ можно сносить
Дурацкие слова появились в русском языке
ТЭЦЭ, ТЭЭРЦЭ - вам это нравится?
Даже если назовут "молл", все равно пишут "тээрцэ молл"
nikolaydiko 06 сентября 2018 | 17:12
За чей счёт? Будут придумывать новые налоги? Но уже всё, что можно и невозможно обложено налогами!
lom2011 06 сентября 2018 | 17:24
Надо, обязательно надо.
Делов то, Айфон, с подачи Пугабе, введёт пару новых налогов, повысит ставки текущих, увеличит коэффициенты и ой-ля-ля, Гундяев получит государственное финансирование своего мега-проекта. Чем он хуже друзей Вальдемара?