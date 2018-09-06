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16:30, 06 сентября 2018

Москва может принять меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив запрос из Великобритании

Москва может принять какие-либо меры к  обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив соответствующий запрос из Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такой запрос, в частности, необходим для установления личностей двух мужчин, подозреваемых в отравлении.

Сотрудник НПО «Микроген» Александр Петров заявил о своей непричастности к отравлению Скрипалей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает RT. Ранее «Фонтанка»писала о  Петрове как о возможном участнике покушения. Сам Петров утверждает, что к истории со Скрипалями не имеет никакого отношения — он говорит, что «не то что в Лондон, даже до Алтая не может доехать».

Комментарии

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patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:34

Сам Петров утверждает, что к истории со Скрипалями не имеет никакого отношения — он говорит, что «не то что в Лондон, даже до Алтая не может доехать»...

А зачем ему на Алтай, чтобы по заданию В.Дымарского отравить там козявочника В.Рыжкова?

zztop1960 06 сентября 2018 | 16:42

patrikk_1: К стати искать всяких Петровых бессмысленно , это липовые петровы. Британцы заявили , что им известны настоящие имена" петровых "

johio 06 сентября 2018 | 16:44

zztop1960: Путин, конечно маленько перегнул. Сначала продал своего раба соседу, а потом сам же тайком пролез к нему в огород своего бывшего раба отравить...))
С Питерской голытьбой бывает, но конечно европейцы малость офигели.
Это все равно, ка Чапмен Аню продали назад, а потом после интервью с Путиным ее траванули нах. Вот был бы фурор)))

haldey 06 сентября 2018 | 16:42

patrikk_1: Еще нужна порция новичка?)))
А зачем убивать Рыжкова, он тютя, ни какой угрозы, он ни на что не способен... Плюшевый)))

johio 06 сентября 2018 | 16:47

haldey: Новичек дорогой, а Путин экономней стал. Вон - порция поллония для Литвина 10 мил. евро стоила, а для Скрипаля флакончик дешевый духов через гостиницу для бомжей везли. Скоро наверное с такой экономикой придется ему с сохой на врагов лично ходить - как в каменном веке.

haldey 06 сентября 2018 | 17:05

johio: А что британия раскрутила бренд и цены тут же подняла, портон-даун процветает? Они же тему поддерживают, там уже каждый месяц все новые и новые отравления, раньше списывали на наркотики, а теперь новичок раскручивают... Интересно, а сколько Терезе перепадает за такую раскрутку? Она же главный менеджер по продвижению новичка...
А Вы случайно не на эту же тему работаете, в курсе текущих цен на рынке брендов от британского двора)))

patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:49

haldey:

В.Рыжков хочет подсидеть старика Витю Дымарского.

haldey 06 сентября 2018 | 16:59

patrikk_1: Подсидеть, как-то несовременно, по-старому, пора уже подлежать в нужной постельке, мало ли у нас толерантных либерастов в правительстве, они уже до мозга костей оеуропеились)))

svetalana 06 сентября 2018 | 16:35

"Москва может принять какие-либо меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей"

Отправить в Думу под депутатскую неприкосновенность? Там такие уже есть.

danko1 06 сентября 2018 | 16:35

Липовые паспорта получить могли только при содействии власти, отправляясь на задание.
Чтобы по старым безобидным записям в интернете уголовные дела заводить, никаких запросов не нужно.
А тут желают просто преступников и себя выгородить.

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:43

danko1: ""Липовые паспорта получить могли только при содействии власти, отправляясь на задание. "" - так покажите эти липовые паспорта. Где номера паспортов, где даты рождения, где отпечатки пальцев, где фото в нормальном качестве? Прижмите уже русских, чтобы отвертеться не могли. Что же вы кроме мутных фото и ржущих людей на прогулке ничего показать не можете?

vblack 06 сентября 2018 | 16:50

serhio_25__: Да. Пока англичане посетителей сайта Эхо Москвы не убедят их обвинения не стоят ничего.

pusin_patriot 06 сентября 2018 | 16:58

vblack: Да не посетителей. Из ботов тут сейчас три человека всего с задачей разбавления общественного мнения от уверенного обвинения кремлевских, мол общество не имеет однозначной оценки сего эпизода.

А обвинения отсюда даже не в их делишках, а в последствиях их делишек для страны в целом.

ostapbey 06 сентября 2018 | 16:54

serhio_25__: показать липовые паспорта?? Тебе что ли??

Ты, как Ходжа Насреддин, хочешь уплатить звоном монет??
За преступно выданый паспорт?
Чтоб потом сказать что именно такой паспорт был........(придумай сам куда делся)
А отпечатки пальцев?? Так у гражданина Петрова ПРОТЕЗЫ обеих рук по колени.
Не так ли?!
..даже??

vblack 06 сентября 2018 | 16:37

Шо, и к главному обвиняемому тоже???

zztop1960 06 сентября 2018 | 16:38

Так запрос уже отправили , два дня назад. Выявить этих двух товарищей , для России , максимум 2 часа. Предьявите этих пассажиров

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:50

zztop1960: ""Так запрос уже отправили , два дня назад."" - кому? Англия отказалась обращать к России, Англия отказалась давать номера паспортов и отпечатки пальцев.

lager23 06 сентября 2018 | 16:39

Как всё сложно у кремлепутов, интересно трусы они тоже одевают через голову или ходят без них?

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:54

lager23: Зато как все легко у госдепоских. Показали фото, сказали, что по этим фото сразу видно всю родословную человека, все поступки, которые они совершили и надо в это верить, они и верят.

venq 06 сентября 2018 | 16:41

даешь сотню Алексанров Петровых схожих по физиономическому ряду с английским злодеем Александром Петровым!
зы. все Александры Петровы сами, обнаружившие свою схожесть, звоните куда-нибудь за большое вознаграждение. :D

venq 06 сентября 2018 | 16:44

не забудьте заранее прикупить рубашечку в синюю клеточку.

zemljanka 06 сентября 2018 | 16:41

Для Великобритании и всего мира - отравители определены...

polba 06 сентября 2018 | 16:56

zemljanka: Разумеется определены. Ещё до отравления определены.

elenaprekrasnaya2009 06 сентября 2018 | 16:50

Например их сразу переведут в депутаты ГД...

Так что следим за вновьприбывшими в ГосДумку.

prade 06 сентября 2018 | 16:51

Зачем ждать-то запроса от британцев? Напиши, чтобы отправили запрос, покажи, что готов сотрудничать.

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 17:10

prade: Уже написали. Вы кроме госдеповские методичке ничего не читаете?

pusin_patriot 06 сентября 2018 | 16:53

Да в общем-то всем всё понятно.
Дальше клоунада для внутреннего переваривания телевизором.
В их версию даже публика отлученная от телевизора со смехом.

Для нас важны последствия. А это ещё санкций, ещё гаек, ещё бегства отсюда, ещё падение рубля и обнищания населения.

Хотя, перехватив инициативу они могли обвинить бритишей в подтасовке, предоставив весь расклад по данному инциденту с фамилиями-лицами.

Если перехватывать инициативу прямо не хотят (а представится ещё хоть раз такой шанс даже неизвестно, когда они могли бы стать уже ведущей стороной в данном вопросе, уже предлагая повестку обсуждения, а не постоянно в роли вторых-оправдывающихся и в каких-то идиотских версиях с прямыми отмазками это не мы, несмотря уже на прямые фото-данные )... Значит рыло у них всё таки пушку.

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