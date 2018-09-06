Москва может принять меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив запрос из Великобритании

Москва может принять какие-либо меры к обвиняемым Лондоном в отравлении Скрипалей только получив соответствующий запрос из Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такой запрос, в частности, необходим для установления личностей двух мужчин, подозреваемых в отравлении.

Сотрудник НПО «Микроген» Александр Петров заявил о своей непричастности к отравлению Скрипалей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает RT. Ранее «Фонтанка»писала о Петрове как о возможном участнике покушения. Сам Петров утверждает, что к истории со Скрипалями не имеет никакого отношения — он говорит, что «не то что в Лондон, даже до Алтая не может доехать».