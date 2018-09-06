Семья Гуцериевых вновь возглавила рейтинг богатейших кланов России

Согласно рейтингу журнала Forbes, ее состояние оценивается почти в 6 млрд долларов.

Семья Гуцериевых, руководящая группой «Самфар», в прошлом году лишилась своего актива – Бинбанка. Он попал под санацию ЦБ и перешел под контроль государства. Из-за этого клан покинул племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов, а состояние семьи, по данным Forbes, уменьшилось на 4 млрд долларов. Но с 6 млрд она все равно осталась первой среди всех кланов России – уже четвертый год подряд.

На втором месте оказалась семья Ротенбергов – ее общее состояние оценивается почти в 5 млрд долларов. Журнал отмечает, что клану продолжают мешать западные санкции, введенные после событий на Украине в 2014 году.

Третью строчку в рейтинге Forbes заняли Валентин и Денис Гапонцевы – они владеют фирмой IPG Photonics, являющейся мировым лидером по производству волоконных лазеров. Их состояние оценивается чуть более, чем в 3 млрд долларов, при этом Гапонцевы попали в рейтинг журнала впервые. А вот братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые в прошлом году занимали третью строчку, в этом году не попали даже в топ-10. Форбс это связывает с санацией их общего актива – Промсвязьбанка.

В рейтинг Forbes также попали братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, владельцы группы «Сумма», которые уже пять месяцев находятся в СИЗО Лефортово. Их подозревают в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей.