Семья Гуцериевых вновь возглавила рейтинг богатейших кланов России
Согласно рейтингу журнала Forbes, ее состояние оценивается почти в 6 млрд долларов.
Семья Гуцериевых, руководящая группой «Самфар», в прошлом году лишилась своего актива – Бинбанка. Он попал под санацию ЦБ и перешел под контроль государства. Из-за этого клан покинул племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов, а состояние семьи, по данным Forbes, уменьшилось на 4 млрд долларов. Но с 6 млрд она все равно осталась первой среди всех кланов России – уже четвертый год подряд.
На втором месте оказалась семья Ротенбергов – ее общее состояние оценивается почти в 5 млрд долларов. Журнал отмечает, что клану продолжают мешать западные санкции, введенные после событий на Украине в 2014 году.
Третью строчку в рейтинге Forbes заняли Валентин и Денис Гапонцевы – они владеют фирмой IPG Photonics, являющейся мировым лидером по производству волоконных лазеров. Их состояние оценивается чуть более, чем в 3 млрд долларов, при этом Гапонцевы попали в рейтинг журнала впервые. А вот братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые в прошлом году занимали третью строчку, в этом году не попали даже в топ-10. Форбс это связывает с санацией их общего актива – Промсвязьбанка.
В рейтинг Forbes также попали братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, владельцы группы «Сумма», которые уже пять месяцев находятся в СИЗО Лефортово. Их подозревают в организации преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей.
Комментарии7
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profi1962 06 сентября 2018 | 16:16
Кланов? Воровских?
petrov85 06 сентября 2018 | 16:30
profi1962: хах тоже в глаза бросается - кланы, кланы...родоплеменной строй кароче
perectukin 06 сентября 2018 | 16:39
profi1962:
Почему же воровских ?
Просто честно украденных.
svetalana 06 сентября 2018 | 16:29
"На втором месте оказалась семья Ротенбергов"
Вот каждый вынужденный проезд по М-11 столько здоровья им всем желаю, чтобы уже не унесли. Воровское бесстыжее племя. Когдв уже лопнут от жадности?
nadiama 06 сентября 2018 | 16:30
Самый богатый клан, а мы даже не знаем кто это.. чем занимаются, чем знамениты..
perectukin 06 сентября 2018 | 16:36
Брехня ... У одного Путина состояние оценивают в триллион баксов ...
А уж у его клана Озеро - минимум 10 бюджетов России.
pilot_ii 06 сентября 2018 | 17:00
О, в этот раз аж три русских семьи в прошлом году было 2 (включая Путина--Тихонова-Шамалова). Растет благосостояние русского народа!