Наталья Тимакова покидает пост пресс-секретаря премьер-министра России и переходит на работу во Внешэкономбанк
Она пока не уточняет, какую должность займет в банке. Место Тимаковой займет Олег Осипов. До этого он был первым заместителем главного редактора агентства «Россия сегодня».
Комментарии12
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danko1 06 сентября 2018 | 16:07
Какое значение имеет для приближенных к власти занимаемое место работы?
Для них всюду места теплые заготовлены, хотя они во всех областях профаны.
venq 06 сентября 2018 | 16:27
danko1: а им даже и профанам быть не обязательно. по определению - всякий начальствующий - бессмысленный раскоряка. от начальствующих требуется лишь обычная Салтыков-Щедринская говорящая голова из г. Глупова. ну помните она там ещё сломалась - винтик из неё важный выпал. и наступило пагубное семидневное безначалие, потому что голова молчалала и не могла проорать - "всех разззорю-высеку" :D на эти головы же десятки институтов, собранных из исключительных рядовых талантов работают. :D
nikruchev 06 сентября 2018 | 16:10
Побежали крысы, значит почуяли что-то.
profi1962 06 сентября 2018 | 16:14
Я думал на ткацкую фабрику.
farang 06 сентября 2018 | 16:20
profi1962: Ну можно, как альтернатива, галоши клеить на Красном Треугольнике. О... о чем это я! На месте этой фабрики уже давно одни развалины! Галоши у китайцев купим!
farang 06 сентября 2018 | 16:16
Набалаболила на целый банк! Что еще нужно, чтобы достойно встретить старость!
sasass 06 сентября 2018 | 16:26
Теперь у Путина будет два пресс-секретаря - один будет отслеживать в Кремле , а другой в Белом доме....
kochar 06 сентября 2018 | 16:28
Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признанным дураком мимо девяти хороших.
"Мертвые души"
racerx 06 сентября 2018 | 16:30
Круговорот гуано. Млин, с такой "илиткой", как эта, врагов не нужно.
sasass 06 сентября 2018 | 16:30
Последний оплот покидает Медведева...
koltak76_ 06 сентября 2018 | 16:40
Похоже, что крысы побежали. Медведев больше не нужен.
xuato 06 сентября 2018 | 17:07
Не дала премьеру креативных идей как же обьяснить плебсу историю падения курса рубля..