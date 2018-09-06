Российская армия готовится к первым в своей истории стратегическим маневрам
Они названы «Восток-2018». Как пояснил начальник Генштаба Валерий Герасимов, раньше в России проводились учения в отдельных округах. Что касается маневров, то в них примут участие Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот.
В маневрах, которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, а также представители армий Китая и Монголия. Это будут крупнейшие учения в России с 1981-го года.
Комментарии56
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kottigr1 06 сентября 2018 | 16:07
Ударим стратегическим маневром по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
astet 06 сентября 2018 | 16:11
kottigr1: о оплачивать это шоу
будут не состоявшиеся пенсионеры
из своих не полученных пенсий!!!
gordy 06 сентября 2018 | 16:17
"...примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, ..."
В Китае на это смотрят с нескрываемым весельем?
vikwlad 06 сентября 2018 | 16:41
Не иначе, как Путин готовится отвоёвывать у Казахстана "исконно русские земли".
socialism 06 сентября 2018 | 16:17
astet: Вам пора понять, что пенсионеры никогда и ничего не скажут против нашей Армии и Флота. И не пожалеют своих копеек из пенсий на это нужное дело. Пенсионеры от патриотизма не отказывались и в пятую колонну не вступали. Так что не судите о пенсионерах по себе и прочим плохишам.
danko1 06 сентября 2018 | 16:27
С такой властью денег для населения никогда не будет.
Не только воруют, но и на запугивание Мира и войны денег не жалеют.
alladinov 06 сентября 2018 | 16:27
socialism:
Тебе, малыш, это рассказывал прапорщик, пока ты во исполнение своих должностных обязанностей у него принимал с проглотом за щеку? В твоем возрасте уже не надо быть таким доверчивым, понял, нет?
beregov_net 06 сентября 2018 | 16:54
socialism: А где принимают в пятую колонну , я бы вступил )
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:12
kottigr1: Да, укроп, это тебе не крашенные советские танки по парадам катать, тут настоящая армия и настоящая техника будет. Особый привет заглохшему на параде Ятагану и придуркам с Джавелинами, которые сожгли бы сами себя, если стрельнули из машины в которой сидели.
prade 06 сентября 2018 | 16:20
serhio_25__: "тут настоящая армия и настоящая техника будет"
Знаем, знаем. Американский вертолет Апачи, бьющий по Талибам твой президент показывал как российский Ка, стрелявший по ИГИЛ. Когда в стране есть нарисованные ракеты почему бы не провести учения. с нарисованными цифрами.
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:25
prade: ""Американский вертолет Апачи, бьющий по Талибам твой президент показывал как российский Ка, стрелявший по ИГИЛ"" - на канале МО в ютубе сотни роликов, как бьют ИГИЛ, найди там хоть один Апач?
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:31
serhio_25__: "Минобороны РФ представило скриншот из мобильной игры в качестве неоспоримого доказательства сотрудничества США с «Исламским государством» (группировка запрещена на территории России). В ведомстве утверждали, что представленные черно-белые снимки были сделаны 9-го ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. На то, что одна из фотографий представляет собой скриншот игры, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team.
Как заявил в интервью «Эху» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников, Министерство обороны России не дает поводов сомневаться в достоверности сведений, которые предоставляет.
Между тем, Минобороны уже удалило из своего Твиттера сообщение про неоспоримые доказательства. Также представители ведомства убрали скриншоты из своего Фейсбука. К этому моменту снимки уже успел продемонстрировать телеканал «Россия 24», рассказав о неоспоримых доказательствах. Эти кадры сейчас можно найти в интернете. С сайта телеканала они уже удалены."
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:34
kottigr1: ""Минобороны РФ представило скриншот"" - И?
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:39
serhio_25__: Уши у тебя холодные, вот и всё "и"...
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:21
serhio_25__: Это не ты российские космические корабли жвачкой и клеем "Момент" заделываешь ?
- Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст, но не куда хотелось бы.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный - в киоске "Союзпечать" покупали.. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:29
kottigr1: ""извини, не проверял,"" - чего ты там проверял, укроп, диванный боец? Крым просрали без единого выстрела. Только и можете воевать с мирным населением , потому что там нет российской армии.
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:36
serhio_25__: Мне как и большинству жителей РФ твой краденный Крым даже нафиг не упал.. Иди в лес собирать бесплатный валежник, пока Путин не передумал и не стал взимать за это со своих баранов мзду..
vilingrad 06 сентября 2018 | 16:26
serhio_25__: тут настоящая армия и настоящая техника будет. "
Поясни, в каком десятилетии... будет. А шутки шутить любой дурак, и даже не серхио, может:)
socialism 06 сентября 2018 | 16:12
kottigr1: Танки грязи не боятся. Так что если ударить, то по всяким бандеровским коттиграм.
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:24
socialism: А вдруг тебе это сделать Рамзан Кадыров не разрешит ? .. С 16-ти лет таким баранам в танках глотки режет..
fosst13 06 сентября 2018 | 16:21
kottigr1: ты когда хочешь есть, одеваешь ботинки? К чему эта клоунада с попыткой увязать не связанные вещи? Хотя что ждать от недалёкого хомячка.
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:08
Смотреть всем укропам и хомякам, которые твердят про российскую армию в Донбассе. Вот тут вы увидите настоящую русскую армию и как она смела бы укропов за несколько дней.
tvitov66 06 сентября 2018 | 16:10
serhio_25__: смотреть то куды? Как Чапай картоху по столу переставляет?
severnaj 06 сентября 2018 | 16:11
serhio_25__: Российская армия репетирует куды бечь :-))
patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:15
severnaj:
Как куды бечь, в Киев, конечно. На Украине будет наше лежбище, будем объедать местное население и пороть белогрудых украинок как сидоровых коз.
pusto1 06 сентября 2018 | 16:19
patrikk_1: ой не смешите, и так смешная :)
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:19
severnaj: ""Российская армия репетирует куды бечь "" - ага, ага,
Грузия - 5 дней(много слышал, как российские летчики жалели убегающих грузин и не бомбили их).
Крым - практически за день и без единого выстрела(укропские военные передают русским свои базы и оружие).
давай, бабка, расскажи про убегающих русских.
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:45
serhio_25__: Грузия - 5 дней(много слышал, как российские летчики жалели убегающих грузин и не бомбили их).
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Может быть российские летчики не бомбили убегающих грузин потому что сидели на своих аэродромах, после того как один расчет грузинских ПВО насбивал с пару дюжин российских военных самолетов, включая один стратегический бомбардировщик ?
Ведь так всю войну после этого и просидели российские военные асы, боясь сунутся в грузинское воздушное пространство..
mavviomi 06 сентября 2018 | 16:14
serhio_25__: Русскую армию? А почему в ней служат чурки? И еще, в ООН уже "зарегистрировано" государство "Русь", да чукча кацапский?
socialism 06 сентября 2018 | 16:20
mavviomi: Аптека за углом. Там уже очередь из бандеровцев - завсегдатаев эховской аудитории.
ross1930 06 сентября 2018 | 16:23
mavviomi: Так 400 лет чурки трахали хохлов и продолжают трахать?
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:23
mavviomi: Ты хоть понимаешь, что для канадцев ты и есть чурка?
socialism 06 сентября 2018 | 16:14
serhio_25__: Достаточно было бы принудить Порошенко к миру как было с Саакашвили. А дальше простые украинцы сами вышвырнули бы всяких порошенок, порубиев и прочую нечисть ко всем бандеровским чертям. Они уже разобрались кто есть кто за прошедшие годы и что к чему.
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:21
socialism: Это точно, было большой ошибкой после Крыма признавать режим Порошенко и не ввести войска на Донбасс.
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:17
serhio_25__: Сюда смотреть ?
https://www.youtube.com/watch?v=Hh9bBr_oIlc
https://ok.ru/video/5913773459
https://ok.ru/video/7471826274
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:31
kottigr1: Не смотреть.
Очередная чушня из соцсетей. А первый ролик, это всем известный случай, когда наши военные случайно заехали на территорию Украины и сами сдались украинским военным, чтобы их отправили в Россию. Что и случилось в итоге.
kottigr1 06 сентября 2018 | 16:41
serhio_25__: это всем известный случай, когда наши военные случайно заехали на территорию Украины
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
У тебя есть ещё более идиотское объяснение ? Порадуй ещё..
kryimzdick 06 сентября 2018 | 16:37
serhio_25__: учения это показуха
belmondo 06 сентября 2018 | 17:22
kryimzdick: это не показ уха, это - показ жопы
profi1962 06 сентября 2018 | 16:11
Эти бы деньги да на правое дело, кого вы голой жопой напугать хотите?
socialism 06 сентября 2018 | 16:22
profi1962: Эти бы деньги да на правое дело, кого вы голой жопой напугать хотите?
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Это и есть правое дело иметь в стране сильную армию. Про то что её сила "голая жопа", расскажите идиотам которые вам поверят.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 16:13
Интересно, как войска Центрального фронта будут взаимодействовать с могучим Тихоокеанским флотом и Монголо-китайской армией?
И по кому будет нанесён столь мощный удар?
(надеюсь, не по бюджету страны)
boseal 06 сентября 2018 | 16:36
mikhail_spb_: как войска Центрального фронта /// А что у нас уже и "фронт" появился? На каком направлении? С кем воюем?
perectukin 06 сентября 2018 | 16:15
Стратегические учения это как ?
Запустим 10 Булав из Тихого океана и Северного ледовитого ?
А еще по 10 Тополей с ядерным зарядом по полигону на Камчатке ?
Чтоб разрушить Курилы и вызвать цунами на все побережье США ?
Это нам раз плюнуть.
Здесь главное не переборщить с мощностью заряда - как бы Британию не смыло.
mavviomi 06 сентября 2018 | 16:17
Пусть тратят деньги на солдатиков идиоты.Традиционно все закончится полным банкротством и развалом. Правильной дорогой идете, товрищи!
venq 06 сентября 2018 | 16:18
армию тренировать всегда надо. особенно, когда санкции разоряют, это исключительно политически верно.
ударим по нашему разорению стратегическими маневрами, которых не знала ещё наша история! :D
fosst13 06 сентября 2018 | 16:18
Запад-81 остановил в своё время начало войны. Хорошо, что мы в очередной раз вместо ударов ракетами по университетам и применением ядерного оружия, что мы учениями снова охлаждаем пыл у всего мира
jblack2 06 сентября 2018 | 16:21
Они названы «Восток-2018».
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В Киеве уже напряглись...
mavviomi 06 сентября 2018 | 16:26
jblack2: в Киеве уже смеются с идиотов...
tag188 06 сентября 2018 | 16:23
Это будут крупнейшие учения с 1981 года.
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Будут пугать мир советским металлоломом, оставшимся с этого самого, 1981 года.
Посмотрим, какими ЧП ознаменуются эти учения.
captainobvious 06 сентября 2018 | 16:45
tag188: пугать мир советским металлоломом, оставшимся с этого самого, 1981 года - это удел армии Украины
perectukin 06 сентября 2018 | 16:27
Наши победят !
captainobvious 06 сентября 2018 | 16:33
первые в своей истории стратегические маневры российской армии - большие Киевские маневры 1911 года...
tag188 06 сентября 2018 | 16:37
captainobvious: первые в своей истории стратегические маневры российской армии - большие Киевские маневры 1911 года.
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И уже через 6 лет Российская империя перестала существовать.
Крупнейшие стратегические учения советской армии 1981 года....
И уже через 10 лет СССР прекратил существовать.
Ну давайте, учитесь, учитесь.
ugolnikov 06 сентября 2018 | 16:41
Фырканье облезлого кота
ly4_sveta 06 сентября 2018 | 16:48
Российский президент впервые в российской
истории ограбил пенсионеров!!! Интересно, эти
два события как-то связаны?
И зачем ядерной державе вся эта канитель?
Иностранцы потешаются, втягивая дебилов в
гонку, а дебилы и рады пострелять, ощущая своё
«могущество», «силу» и «великость» на 67 против
американского на 750. Умора...