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16:02, 06 сентября 2018

Российская армия готовится к первым в своей истории стратегическим маневрам

Они названы «Восток-2018». Как пояснил начальник Генштаба Валерий Герасимов, раньше в России проводились учения в отдельных округах. Что касается маневров, то в них примут участие Центральный и Восточный военные округа, Тихоокеанский и Северный флот.

В маневрах, которые пройдут с 11 по 15 сентября, примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, а также представители армий Китая и Монголия. Это будут крупнейшие учения в России с 1981-го года.

Комментарии

56

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kottigr1 06 сентября 2018 | 16:07

Ударим стратегическим маневром по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!

astet 06 сентября 2018 | 16:11

kottigr1: о оплачивать это шоу
будут не состоявшиеся пенсионеры
из своих не полученных пенсий!!!

gordy 06 сентября 2018 | 16:17

"...примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, ..."

В Китае на это смотрят с нескрываемым весельем?

vikwlad 06 сентября 2018 | 16:41

Не иначе, как Путин готовится отвоёвывать у Казахстана "исконно русские земли".

socialism 06 сентября 2018 | 16:17

astet: Вам пора понять, что пенсионеры никогда и ничего не скажут против нашей Армии и Флота. И не пожалеют своих копеек из пенсий на это нужное дело. Пенсионеры от патриотизма не отказывались и в пятую колонну не вступали. Так что не судите о пенсионерах по себе и прочим плохишам.

danko1 06 сентября 2018 | 16:27

С такой властью денег для населения никогда не будет.
Не только воруют, но и на запугивание Мира и войны денег не жалеют.

alladinov 06 сентября 2018 | 16:27

socialism:

Тебе, малыш, это рассказывал прапорщик, пока ты во исполнение своих должностных обязанностей у него принимал с проглотом за щеку? В твоем возрасте уже не надо быть таким доверчивым, понял, нет?

beregov_net 06 сентября 2018 | 16:54

socialism: А где принимают в пятую колонну , я бы вступил )

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:12

kottigr1: Да, укроп, это тебе не крашенные советские танки по парадам катать, тут настоящая армия и настоящая техника будет. Особый привет заглохшему на параде Ятагану и придуркам с Джавелинами, которые сожгли бы сами себя, если стрельнули из машины в которой сидели.

prade 06 сентября 2018 | 16:20

serhio_25__: "тут настоящая армия и настоящая техника будет"
Знаем, знаем. Американский вертолет Апачи, бьющий по Талибам твой президент показывал как российский Ка, стрелявший по ИГИЛ. Когда в стране есть нарисованные ракеты почему бы не провести учения. с нарисованными цифрами.

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:25

prade: ""Американский вертолет Апачи, бьющий по Талибам твой президент показывал как российский Ка, стрелявший по ИГИЛ"" - на канале МО в ютубе сотни роликов, как бьют ИГИЛ, найди там хоть один Апач?

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:31

serhio_25__: "Минобороны РФ представило скриншот из мобильной игры в качестве неоспоримого доказательства сотрудничества США с «Исламским государством» (группировка запрещена на территории России). В ведомстве утверждали, что представленные черно-белые снимки были сделаны 9-го ноября в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии. На то, что одна из фотографий представляет собой скриншот игры, обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Как заявил в интервью «Эху» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников, Министерство обороны России не дает поводов сомневаться в достоверности сведений, которые предоставляет.

Между тем, Минобороны уже удалило из своего Твиттера сообщение про неоспоримые доказательства. Также представители ведомства убрали скриншоты из своего Фейсбука. К этому моменту снимки уже успел продемонстрировать телеканал «Россия 24», рассказав о неоспоримых доказательствах. Эти кадры сейчас можно найти в интернете. С сайта телеканала они уже удалены."

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:34

kottigr1: ""Минобороны РФ представило скриншот"" - И?

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:39

serhio_25__: Уши у тебя холодные, вот и всё "и"...

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:21

serhio_25__: Это не ты российские космические корабли жвачкой и клеем "Момент" заделываешь ?

- Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст, но не куда хотелось бы.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный - в киоске "Союзпечать" покупали.. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:29

kottigr1: ""извини, не проверял,"" - чего ты там проверял, укроп, диванный боец? Крым просрали без единого выстрела. Только и можете воевать с мирным населением , потому что там нет российской армии.

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:36

serhio_25__: Мне как и большинству жителей РФ твой краденный Крым даже нафиг не упал.. Иди в лес собирать бесплатный валежник, пока Путин не передумал и не стал взимать за это со своих баранов мзду..

vilingrad 06 сентября 2018 | 16:26

serhio_25__: тут настоящая армия и настоящая техника будет. "
Поясни, в каком десятилетии... будет. А шутки шутить любой дурак, и даже не серхио, может:)

socialism 06 сентября 2018 | 16:12

kottigr1: Танки грязи не боятся. Так что если ударить, то по всяким бандеровским коттиграм.

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:24

socialism: А вдруг тебе это сделать Рамзан Кадыров не разрешит ? .. С 16-ти лет таким баранам в танках глотки режет..

fosst13 06 сентября 2018 | 16:21

kottigr1: ты когда хочешь есть, одеваешь ботинки? К чему эта клоунада с попыткой увязать не связанные вещи? Хотя что ждать от недалёкого хомячка.

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:08

Смотреть всем укропам и хомякам, которые твердят про российскую армию в Донбассе. Вот тут вы увидите настоящую русскую армию и как она смела бы укропов за несколько дней.

tvitov66 06 сентября 2018 | 16:10

serhio_25__: смотреть то куды? Как Чапай картоху по столу переставляет?

severnaj 06 сентября 2018 | 16:11

serhio_25__: Российская армия репетирует куды бечь :-))

patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:15

severnaj:

Как куды бечь, в Киев, конечно. На Украине будет наше лежбище, будем объедать местное население и пороть белогрудых украинок как сидоровых коз.

pusto1 06 сентября 2018 | 16:19

patrikk_1: ой не смешите, и так смешная :)

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:19

severnaj: ""Российская армия репетирует куды бечь "" - ага, ага,
Грузия - 5 дней(много слышал, как российские летчики жалели убегающих грузин и не бомбили их).
Крым - практически за день и без единого выстрела(укропские военные передают русским свои базы и оружие).
давай, бабка, расскажи про убегающих русских.

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:45

serhio_25__: Грузия - 5 дней(много слышал, как российские летчики жалели убегающих грузин и не бомбили их).
--------------------------------------------------------------------------------------
Может быть российские летчики не бомбили убегающих грузин потому что сидели на своих аэродромах, после того как один расчет грузинских ПВО насбивал с пару дюжин российских военных самолетов, включая один стратегический бомбардировщик ?
Ведь так всю войну после этого и просидели российские военные асы, боясь сунутся в грузинское воздушное пространство..

mavviomi 06 сентября 2018 | 16:14

serhio_25__: Русскую армию? А почему в ней служат чурки? И еще, в ООН уже "зарегистрировано" государство "Русь", да чукча кацапский?

socialism 06 сентября 2018 | 16:20

mavviomi: Аптека за углом. Там уже очередь из бандеровцев - завсегдатаев эховской аудитории.

ross1930 06 сентября 2018 | 16:23

mavviomi: Так 400 лет чурки трахали хохлов и продолжают трахать?

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:23

mavviomi: Ты хоть понимаешь, что для канадцев ты и есть чурка?

socialism 06 сентября 2018 | 16:14

serhio_25__: Достаточно было бы принудить Порошенко к миру как было с Саакашвили. А дальше простые украинцы сами вышвырнули бы всяких порошенок, порубиев и прочую нечисть ко всем бандеровским чертям. Они уже разобрались кто есть кто за прошедшие годы и что к чему.

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:21

socialism: Это точно, было большой ошибкой после Крыма признавать режим Порошенко и не ввести войска на Донбасс.

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:17

serhio_25__: Сюда смотреть ?
https://www.youtube.com/watch?v=Hh9bBr_oIlc
https://ok.ru/video/5913773459
https://ok.ru/video/7471826274

serhio_25__ 06 сентября 2018 | 16:31

kottigr1: Не смотреть.
Очередная чушня из соцсетей. А первый ролик, это всем известный случай, когда наши военные случайно заехали на территорию Украины и сами сдались украинским военным, чтобы их отправили в Россию. Что и случилось в итоге.

kottigr1 06 сентября 2018 | 16:41

serhio_25__: это всем известный случай, когда наши военные случайно заехали на территорию Украины
-------------------------------------------------------------------
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
У тебя есть ещё более идиотское объяснение ? Порадуй ещё..

kryimzdick 06 сентября 2018 | 16:37

serhio_25__: учения это показуха

belmondo 06 сентября 2018 | 17:22

kryimzdick: это не показ уха, это - показ жопы

profi1962 06 сентября 2018 | 16:11

Эти бы деньги да на правое дело, кого вы голой жопой напугать хотите?

socialism 06 сентября 2018 | 16:22

profi1962: Эти бы деньги да на правое дело, кого вы голой жопой напугать хотите?
---------------------------
Это и есть правое дело иметь в стране сильную армию. Про то что её сила "голая жопа", расскажите идиотам которые вам поверят.

mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 16:13


Интересно, как войска Центрального фронта будут взаимодействовать с могучим Тихоокеанским флотом и Монголо-китайской армией?
И по кому будет нанесён столь мощный удар?
(надеюсь, не по бюджету страны)

boseal 06 сентября 2018 | 16:36

mikhail_spb_: как войска Центрального фронта /// А что у нас уже и "фронт" появился? На каком направлении? С кем воюем?

perectukin 06 сентября 2018 | 16:15

Стратегические учения это как ?
Запустим 10 Булав из Тихого океана и Северного ледовитого ?
А еще по 10 Тополей с ядерным зарядом по полигону на Камчатке ?
Чтоб разрушить Курилы и вызвать цунами на все побережье США ?
Это нам раз плюнуть.
Здесь главное не переборщить с мощностью заряда - как бы Британию не смыло.

mavviomi 06 сентября 2018 | 16:17

Пусть тратят деньги на солдатиков идиоты.Традиционно все закончится полным банкротством и развалом. Правильной дорогой идете, товрищи!

venq 06 сентября 2018 | 16:18

армию тренировать всегда надо. особенно, когда санкции разоряют, это исключительно политически верно.
ударим по нашему разорению стратегическими маневрами, которых не знала ещё наша история! :D

fosst13 06 сентября 2018 | 16:18

Запад-81 остановил в своё время начало войны. Хорошо, что мы в очередной раз вместо ударов ракетами по университетам и применением ядерного оружия, что мы учениями снова охлаждаем пыл у всего мира

jblack2 06 сентября 2018 | 16:21

Они названы «Восток-2018».
----------
В Киеве уже напряглись...

mavviomi 06 сентября 2018 | 16:26

jblack2: в Киеве уже смеются с идиотов...

tag188 06 сентября 2018 | 16:23

Это будут крупнейшие учения с 1981 года.
====================
Будут пугать мир советским металлоломом, оставшимся с этого самого, 1981 года.
Посмотрим, какими ЧП ознаменуются эти учения.

captainobvious 06 сентября 2018 | 16:45

tag188: пугать мир советским металлоломом, оставшимся с этого самого, 1981 года - это удел армии Украины

perectukin 06 сентября 2018 | 16:27

Наши победят !

captainobvious 06 сентября 2018 | 16:33

первые в своей истории стратегические маневры российской армии - большие Киевские маневры 1911 года...

tag188 06 сентября 2018 | 16:37

captainobvious: первые в своей истории стратегические маневры российской армии - большие Киевские маневры 1911 года.
=======================
И уже через 6 лет Российская империя перестала существовать.

Крупнейшие стратегические учения советской армии 1981 года....
И уже через 10 лет СССР прекратил существовать.

Ну давайте, учитесь, учитесь.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

ugolnikov 06 сентября 2018 | 16:41

Фырканье облезлого кота

(комментарий скрыт)

ly4_sveta 06 сентября 2018 | 16:48

Российский президент впервые в российской
истории ограбил пенсионеров!!! Интересно, эти
два события как-то связаны?
И зачем ядерной державе вся эта канитель?
Иностранцы потешаются, втягивая дебилов в
гонку, а дебилы и рады пострелять, ощущая своё
«могущество», «силу» и «великость» на 67 против
американского на 750. Умора...

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