Создание крупного религиозного центра в Сергиевом Посаде не требует согласования с Кремлем
Это прерогатива местных властей, — сказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Проект подобного центра намерена реализовать РПЦ, — сообщает ВВС. Издание ссылается на бывшего министра строительства Михаиля Меня и на проект реконструкции Сергиева Посада, который оказался в его распоряжении. Согласно плану, в центре города должен появиться храм под открытым небом в виде поля со сценой для массовых богослужений, комплекс церковных сооружений, молодежный центр. Ради этого придется снести много уже существующих зданий.
Комментарии28
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luger_max_otto 06 сентября 2018 | 16:04
А с местными жителями?
tvitov66 06 сентября 2018 | 16:08
luger_max_otto: делов-то, ну привлекут Гиркина со стрелковым ... оружием - чай не впервой
danko1 06 сентября 2018 | 16:23
tvitov66: Количество храмов РПЦ за гос.счет растет прямо пропорционально снижению численности прихожан и верующих в Бога попов.
Недвижимость Гундяеву большой доход приносит. Будет в аренду сдавать.
vikwlad 06 сентября 2018 | 16:28
Как это не требует согласования с Кремлем? А кто деньги даст? Аллах?
timwlad90 06 сентября 2018 | 16:40
danko1: Количество храмов РПЦ за гос.счет растет прямо пропорционально снижению численности прихожан и верующих в Бога попов.
Недвижимость Гундяеву большой доход приносит. Будет в аренду сдавать.
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Ну вообще то это евреи с протестантами за 1990тые всё просрали и кроме бойни по всей территории от Владивостока до Ближнего Востока ни хрена не добились.
Так что по результату и Храмы.
А вот евреев либералов протестантов в любой стране на куски ошмётки порвать желают,но Православие вероисповедание сдерживает от проведения люстраций.
fleyta6 06 сентября 2018 | 17:05
timwlad90: Ни х.я не понял! Так Аллах не даст? У нас тут до хрена чего сносить надо бы и в первую очередь существующий ядерный могильник и строящийся мусорный полигон, "духовный", так сказать, в будущем центр. А православие по этому вопросу не высказывается, боятся? Или их здоровье паствы не ...т?
timwlad90 06 сентября 2018 | 16:36
tvitov66: делов-то, ну привлекут Гиркина со стрелковым ... оружием - чай не впервой
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Ну и чё врать то.Привлекали для истребления православных Храмов и православных господ Порошенко и Кличко с бойцами господина Яроша и власовцами из организации бывших белогвардейцев и украинских националистов .
А ищё раньше привлекали поляков и украинских националистов для истребления Православия в Югославии и рядится под сербов чтобы устраивать провокации против албанцев.
Так что tvitov66,это ты помойная крыса тута .
fleyta6 06 сентября 2018 | 17:09
timwlad90: А еще раньше привлекали большевиков и очень верующий и православный народ России для полного уничтожения веры и связанных с ней строений и сотрудников, для извлечения "незаконно нажитых богатств" в пользу трудового народа!
s011ma 06 сентября 2018 | 16:15
luger_max_otto: Так в крепостные!
fleyta6 06 сентября 2018 | 16:57
luger_max_otto: Сказали же - снести!
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 16:09
21-й век, а Россия впала в религиозную эйфорию!
pusin_patriot 06 сентября 2018 | 16:22
opiatnovyi63: Точнее шарахается пытаясь прощупать хоть какое-то основание на зыбкой почве для никому непонятной сформировавшейся системы власти. Отчаянные попытки нащупать какое-то идеологическое основание. Скреподуха там с дедыверилиже в частности.
zemljanka 06 сентября 2018 | 16:10
"золотые погоны" - зачесались ...
после визита в Константинополь
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 16:10
Стране давно требуется огромная площадка для массовых военно-патриотических богослужений, на которых со сцены плачущий нацдилер будет призывать народонаселение: "умрите ж под Москвой!" .
tvitov66 06 сентября 2018 | 16:14
mikhail_spb_: а в Сергиевом Посаде это разве не под Москвой? Похоже некрополь они там закладывают
sneer1 06 сентября 2018 | 16:50
tvitov66: Ну... далековато... 70 км.
timwlad90 06 сентября 2018 | 16:43
mikhail_spb_: Стране давно требуется огромная площадка для массовых военно-патриотических богослужений, на которых со сцены плачущий нацдилер будет призывать народонаселение: "умрите ж под Москвой!" .
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Ну вообще то нацлидеров выдвигали когда оккупация вырезала всё быдло в России и даже Москву жалко не было сдавать чтобы быдло истреблять.
А в начале то быдло хотело свою власть через оккупацию насадить,как на Украине к примеру,но потом и сами с оккупантами сгинули.
pusto1 06 сентября 2018 | 16:10
Вау! Какой размах. А боулинг будет?
tv_victim 06 сентября 2018 | 16:23
pusto1:
А такъ жѣ увѣсѣлительный садъ с мадѣмуазелями и прѣферансомъ.
venq 06 сентября 2018 | 16:11
чиновников размножили до необходимого огромного числа, теперь настало время множественно строить не важно что - лишь бы не для народа, для которого поощряется только ломать и гнать вшею. :D
svetalana 06 сентября 2018 | 16:25
Да, потом обнести все колючей проволокой с табличками:" Заповедник для идиотов"
kochar 06 сентября 2018 | 16:25
Почём опиум для народа?
krs_sk 06 сентября 2018 | 16:30
На какие деньги создаем, не на пенсионные? )
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 16:31
Это что, теперь уж не Москва, а Сергиев Посад столица третьего мира?
benin_papa__ 06 сентября 2018 | 16:32
Ясен пень, местная власть любого мухосранска имеет право построить у себя на территории Вавилон.
Чем больше Вавилонов - тем более лучше засеиваются овощи и прочая рожь...
Или на полях бывшего колхоза "Найобка Ильича" насыпать гору Кайлас и запендюрить на вершине свой колхозный Потала Палас.
А в соседнем кобылозадовске отваять мечеть Аль-масджид аль-харам.
Или даже две.
И очень даже просто.
zhrv 06 сентября 2018 | 16:33
Надо же чем-то "забить" горечь факта отделения украинской церкви, и провала "славянского мира"?
sasass 06 сентября 2018 | 16:34
Россия продолжает опускаться в пучину мракобесия - это только ускорит деградацию власти...
sneer1 06 сентября 2018 | 16:48
Совсем попы охамели. Создание крупного религиозного центра (любой религии, конфессии и т.д.) в светском государстве должно, как минимум, согласовываться с местными жителями, местными властями и, при наличии рядом объектов федерального подчинения, - с властями федеральными. Но - вот как интересно получается: бюджет у местных властей забрали практически весь, вертикаль и чрезмерная централизация, а как такой вопрос решить, - так местные власти. Есть ощущение, что после прокола с пенсионной реформой Кремль решил отстраниться от сомнительных инициатив.