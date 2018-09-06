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16:01, 06 сентября 2018

Создание крупного религиозного центра в Сергиевом Посаде не требует согласования с Кремлем

Это прерогатива местных властей, — сказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Проект подобного центра намерена реализовать РПЦ, — сообщает ВВС. Издание ссылается на бывшего министра строительства Михаиля Меня и на проект реконструкции Сергиева Посада, который оказался в его распоряжении. Согласно плану, в центре города должен появиться храм под открытым небом в виде поля со сценой для массовых богослужений, комплекс церковных сооружений, молодежный центр. Ради этого придется снести много уже существующих зданий.

Комментарии

28

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luger_max_otto 06 сентября 2018 | 16:04

А с местными жителями?

tvitov66 06 сентября 2018 | 16:08

luger_max_otto: делов-то, ну привлекут Гиркина со стрелковым ... оружием - чай не впервой

danko1 06 сентября 2018 | 16:23

tvitov66: Количество храмов РПЦ за гос.счет растет прямо пропорционально снижению численности прихожан и верующих в Бога попов.
Недвижимость Гундяеву большой доход приносит. Будет в аренду сдавать.

vikwlad 06 сентября 2018 | 16:28

Как это не требует согласования с Кремлем? А кто деньги даст? Аллах?

timwlad90 06 сентября 2018 | 16:40

danko1: Количество храмов РПЦ за гос.счет растет прямо пропорционально снижению численности прихожан и верующих в Бога попов.
Недвижимость Гундяеву большой доход приносит. Будет в аренду сдавать.
----------
Ну вообще то это евреи с протестантами за 1990тые всё просрали и кроме бойни по всей территории от Владивостока до Ближнего Востока ни хрена не добились.
Так что по результату и Храмы.
А вот евреев либералов протестантов в любой стране на куски ошмётки порвать желают,но Православие вероисповедание сдерживает от проведения люстраций.

fleyta6 06 сентября 2018 | 17:05

timwlad90: Ни х.я не понял! Так Аллах не даст? У нас тут до хрена чего сносить надо бы и в первую очередь существующий ядерный могильник и строящийся мусорный полигон, "духовный", так сказать, в будущем центр. А православие по этому вопросу не высказывается, боятся? Или их здоровье паствы не ...т?

timwlad90 06 сентября 2018 | 16:36

tvitov66: делов-то, ну привлекут Гиркина со стрелковым ... оружием - чай не впервой
-------------
Ну и чё врать то.Привлекали для истребления православных Храмов и православных господ Порошенко и Кличко с бойцами господина Яроша и власовцами из организации бывших белогвардейцев и украинских националистов .

А ищё раньше привлекали поляков и украинских националистов для истребления Православия в Югославии и рядится под сербов чтобы устраивать провокации против албанцев.
Так что tvitov66,это ты помойная крыса тута .

fleyta6 06 сентября 2018 | 17:09

timwlad90: А еще раньше привлекали большевиков и очень верующий и православный народ России для полного уничтожения веры и связанных с ней строений и сотрудников, для извлечения "незаконно нажитых богатств" в пользу трудового народа!

s011ma 06 сентября 2018 | 16:15

luger_max_otto: Так в крепостные!

fleyta6 06 сентября 2018 | 16:57

luger_max_otto: Сказали же - снести!

opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 16:09

21-й век, а Россия впала в религиозную эйфорию!

pusin_patriot 06 сентября 2018 | 16:22

opiatnovyi63: Точнее шарахается пытаясь прощупать хоть какое-то основание на зыбкой почве для никому непонятной сформировавшейся системы власти. Отчаянные попытки нащупать какое-то идеологическое основание. Скреподуха там с дедыверилиже в частности.

zemljanka 06 сентября 2018 | 16:10

"золотые погоны" - зачесались ...
после визита в Константинополь

mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 16:10


Стране давно требуется огромная площадка для массовых военно-патриотических богослужений, на которых со сцены плачущий нацдилер будет призывать народонаселение: "умрите ж под Москвой!" .

tvitov66 06 сентября 2018 | 16:14

mikhail_spb_: а в Сергиевом Посаде это разве не под Москвой? Похоже некрополь они там закладывают

sneer1 06 сентября 2018 | 16:50

tvitov66: Ну... далековато... 70 км.

timwlad90 06 сентября 2018 | 16:43

mikhail_spb_: Стране давно требуется огромная площадка для массовых военно-патриотических богослужений, на которых со сцены плачущий нацдилер будет призывать народонаселение: "умрите ж под Москвой!" .
--------------
Ну вообще то нацлидеров выдвигали когда оккупация вырезала всё быдло в России и даже Москву жалко не было сдавать чтобы быдло истреблять.
А в начале то быдло хотело свою власть через оккупацию насадить,как на Украине к примеру,но потом и сами с оккупантами сгинули.

pusto1 06 сентября 2018 | 16:10

Вау! Какой размах. А боулинг будет?

tv_victim 06 сентября 2018 | 16:23

pusto1:
А такъ жѣ увѣсѣлительный садъ с мадѣмуазелями и прѣферансомъ.

venq 06 сентября 2018 | 16:11

чиновников размножили до необходимого огромного числа, теперь настало время множественно строить не важно что - лишь бы не для народа, для которого поощряется только ломать и гнать вшею. :D

svetalana 06 сентября 2018 | 16:25

Да, потом обнести все колючей проволокой с табличками:" Заповедник для идиотов"

kochar 06 сентября 2018 | 16:25

Почём опиум для народа?

krs_sk 06 сентября 2018 | 16:30

На какие деньги создаем, не на пенсионные? )

platonnekafrin 06 сентября 2018 | 16:31

Это что, теперь уж не Москва, а Сергиев Посад столица третьего мира?

benin_papa__ 06 сентября 2018 | 16:32

Ясен пень, местная власть любого мухосранска имеет право построить у себя на территории Вавилон.
Чем больше Вавилонов - тем более лучше засеиваются овощи и прочая рожь...
Или на полях бывшего колхоза "Найобка Ильича" насыпать гору Кайлас и запендюрить на вершине свой колхозный Потала Палас.
А в соседнем кобылозадовске отваять мечеть Аль-масджид аль-харам.
Или даже две.
И очень даже просто.

zhrv 06 сентября 2018 | 16:33

Надо же чем-то "забить" горечь факта отделения украинской церкви, и провала "славянского мира"?

sasass 06 сентября 2018 | 16:34

Россия продолжает опускаться в пучину мракобесия - это только ускорит деградацию власти...

sneer1 06 сентября 2018 | 16:48

Совсем попы охамели. Создание крупного религиозного центра (любой религии, конфессии и т.д.) в светском государстве должно, как минимум, согласовываться с местными жителями, местными властями и, при наличии рядом объектов федерального подчинения, - с властями федеральными. Но - вот как интересно получается: бюджет у местных властей забрали практически весь, вертикаль и чрезмерная централизация, а как такой вопрос решить, - так местные власти. Есть ощущение, что после прокола с пенсионной реформой Кремль решил отстраниться от сомнительных инициатив.

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