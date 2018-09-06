Создание крупного религиозного центра в Сергиевом Посаде не требует согласования с Кремлем

Это прерогатива местных властей, — сказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Проект подобного центра намерена реализовать РПЦ, — сообщает ВВС. Издание ссылается на бывшего министра строительства Михаиля Меня и на проект реконструкции Сергиева Посада, который оказался в его распоряжении. Согласно плану, в центре города должен появиться храм под открытым небом в виде поля со сценой для массовых богослужений, комплекс церковных сооружений, молодежный центр. Ради этого придется снести много уже существующих зданий.