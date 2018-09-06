Певица Юлия Самойлова в эти минуты должна раскрыть подробности о своей эмиграции в Европу

Ранее пресс-служба артистки, представлявшей Россию на конкурсе «Евровидение», сообщила, что ее переезд связан с вопросами здоровья.

О готовности эмигрировать из России в Европу певица объявила в «Инстаграме», пообещав поделиться подробностями своих планов сегодня в 16.00. А накануне в ее профиле появилась фотография артистки в аэропорту «Шереметьево» с хештегами «#Европа» и «#поехали», и больше никаких подробностей. Страна предполагаемой эмиграции Самойловой пока не известна. Ее решение, скорее всего, не имеет политического подтекста, предположил агент артистки. А представитель ее пресс-службы рассказал телеканалу «360», что причины отъезда певицы связаны со здоровьем. Напомню, что Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.



Между тем, новость об отъезде певицы в соцсетях встретили волной негативных комментариев, осуждающих Самойлову. Пользователи обвинили ее в лицемерии и припомнили неудачное выступление на «Евровидении».

Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении» весной этого года, но не смогла выйти в финал. Она также должна была выступать на конкурсе годом ранее – тогда он проходил в Киеве, и украинские власти запретили певице въезд в страну из-за выступлений в Крыму