Певица Юлия Самойлова в эти минуты должна раскрыть подробности о своей эмиграции в Европу
Ранее пресс-служба артистки, представлявшей Россию на конкурсе «Евровидение», сообщила, что ее переезд связан с вопросами здоровья.
О готовности эмигрировать из России в Европу певица объявила в «Инстаграме», пообещав поделиться подробностями своих планов сегодня в 16.00. А накануне в ее профиле появилась фотография артистки в аэропорту «Шереметьево» с хештегами «#Европа» и «#поехали», и больше никаких подробностей. Страна предполагаемой эмиграции Самойловой пока не известна. Ее решение, скорее всего, не имеет политического подтекста, предположил агент артистки. А представитель ее пресс-службы рассказал телеканалу «360», что причины отъезда певицы связаны со здоровьем. Напомню, что Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.
Между тем, новость об отъезде певицы в соцсетях встретили волной негативных комментариев, осуждающих Самойлову. Пользователи обвинили ее в лицемерии и припомнили неудачное выступление на «Евровидении».
Юлия Самойлова представляла Россию на «Евровидении» весной этого года, но не смогла выйти в финал. Она также должна была выступать на конкурсе годом ранее – тогда он проходил в Киеве, и украинские власти запретили певице въезд в страну из-за выступлений в Крыму
Комментарии20
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pusto1 06 сентября 2018 | 16:06
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patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:08
Между тем, новость об отъезде певицы в соцсетях встретили волной негативных комментариев, осуждающих Самойлову. Пользователи обвинили ее в лицемерии и припомнили неудачное выступление на «Евровидении»...
Да это не пользователи, а грязножопая жидобандера, которая в любом случае подняла бы волну, при упоминании имени Юлии Самойловой.
pusin_patriot 06 сентября 2018 | 16:16
patrikk_1: А как же кора дуба и Крым - всесоюзная здравница? Не помогают?
merelymy 06 сентября 2018 | 16:19
pusin_patriot: Житие Юлии благословенной будет доведено до каждого единоутробного ящико-блюстителя в установленный излучателем срак.
neitral_n 06 сентября 2018 | 16:30
patrikk_1: Патря, ты СВОЁ мнение можешь высказать без версий о ком-то? )))
boooben 06 сентября 2018 | 16:39
Ссала кмпятком из-за того, что ее не хатела Украина пускать в Крым. Ну так едь теперь, поправляй здоровье! Прямо в этот Армянск, там целительные ванны.
sem006747 06 сентября 2018 | 17:06
patrikk_1: Медицина в России на мировом уровне.Климат Крыма 100% полезен ( Армянск как раз атмосферу изменил) Что хорошего она может найти на чужбине? Родные стены и родная земля помогает русским патриотам лутше всяких гейевропейских технологий... Образумте девушку...
zemljanka 06 сентября 2018 | 16:07
В добрый час.
severnaj 06 сентября 2018 | 16:07
Госпадя-......я чо та даже не знаю такую певицу. Спасибо "Эхо"
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patrikk_1 06 сентября 2018 | 16:11
severnaj:
Тамара, мля, ты даже инвалидам поблажки не делаешь, готова поливать помоями всех россиян без разбора? Сразу видно, что ты матёрая жидобандеровка.
socialism 06 сентября 2018 | 16:10
Обижена девушка. Было столько внимания к ней, а потом забыли. В такой ситуации может принять ошибочное решение. Хотя, если она как пусиротки решила заработать на антироссийской риторике и действиях, то заработает. русофобы таких любят. Но я всё таки надеюсь, что она не докатилась до уровня пусироток и подобных.
sapiens17 06 сентября 2018 | 16:20
Удачи Вам, Юлия, на новой Родине!
vot_eto_da 06 сентября 2018 | 16:22
Человек нуждается в медицинской помощи.
Лечиться, лечиться и еще раз лечиться.
Там, где могут вылечить. Как не завещал, но делал дедушка Ленин.
neitral_n 06 сентября 2018 | 16:28
Однем словом патриотка настоящая! )))Как Кобзон!
motooppic 06 сентября 2018 | 16:33
вообще то, нам на эту Самойлову демократически нас*ать и оппозиционно растереть. Пусть дует куда хочет, нам по барабану вооще!
kruzalova 06 сентября 2018 | 16:36
и певица незначительная и новость мелкая. Зачем?
josephine 06 сентября 2018 | 16:40
Хоть для Самойловой какой-то толк от Евровидения
lin_sya 06 сентября 2018 | 16:52
А кому эта "новость" интересна вообще? Все с замиранием сердца должны ждать сообщений о личных делах какой-то мурзилки? Ну, Эхо! Ну, ты ваще...
sem006747 06 сентября 2018 | 16:55
А что не так со здоровьем ? Медицина в России на мировом уровне.Климат Крыма 100% полезен ( Армянск как раз атмосферу изменил) Что хорошего она может найти на чужбине? Родные стены и родная земля помогает русским патриотам лутше всяких гейевропейских технологий... Образумте девушку...
ugas 06 сентября 2018 | 16:59
Неужели кого-то волнуют подробности о эмиграции этой "великой" певицы? Хочет, а, главное - имеет возможность - и пусть едет. То раздел имущества, то отъезд великих певиц - "Эхо", нормальных новостей нет?