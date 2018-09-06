Министр охраны окружающей среды Израиля: Закрытие Израилем своего посольства в Парагвае – «естественное решение»

«В этой ситуации премьер министр принял естественное решение — если у нас нет особых отношений с Парагваем, то по чисто формальным правилам нашего МИДа, нет причин держать там посольство», — прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр охраны окружающей среды Израиля, член узкого военного кабинета Израиля, кандидат в мэры Иерусалима Зеэв Элькин известие о распоряжении премьер-министра Б.Нетаньяху закрыть израильское посольство в Парагвае. Сообщается, что данная мера стала ответом на возвращение парагвайского посольства из Иерусалима в Тель-Авив.

З.Элькин подчеркнул, что в свою бытность заместителем министра иностранных дел стал первым израильским политиком, установившим с предыдущим президентом Парагвая тесные отношения, которые и повлекли за собой развитие дипломатических связей между странами. «Я был одним из тех людей, которые пробили решение об открытии Израильского посольства в Парагвае», — подчеркнул он.

По словам З.Элькина, «Парагвай тогда объявил о смене курса, исходя из парагвайских интересов, не израильских, на очень тесный контакт с Израилем для того, чтобы использовать израильский опыт в области высоких технологий, в области сельского хозяйства. Эта смена курса много что дала Парагваю». Новый же президент страны, по его словам, принял решение ориентироваться на арабский мир.

«Парагвай — это относительно небольшая Латиноамериканская страна, нет интенсивных экономических связей. Если исходить из соображений чисто практических, у нас нет нужды в посольстве в Парагвае», — заключил З.Элькин.