Солистка ирландской рок-группы Cranberries Долорес О'Риордан утонула в ванной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. К такому выводу пришел суд Великобритании, выяснявший причину ее смерти. Произошедшее названо трагическим инцидентом. В ванной комнате обнаружили пять маленьких бутылок из-под алкоголя и одну бутылку шампанского, а также рецептурные лекарства. Долорес О'Риордан умерла в январе в возрасте 46 лет.