В России должна быть возрождена система госзаказа в кино
Так считают режиссеры Владимир Хотиненко и Николай Бурляев. Сегодня на заседании общественного совета министерства культуры они сказали, что хотя бы до пяти картин в год должны выходить по государственному заказу. Это будут фильмы, созданные в интересах государства. Как отметил Бурляев, экран – это духовно-стратегическое оружие государства.
Комментарии1
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edyunia 06 сентября 2018 | 15:40
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