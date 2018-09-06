В России должна быть возрождена система госзаказа в кино

Так считают режиссеры Владимир Хотиненко и Николай Бурляев. Сегодня на заседании общественного совета министерства культуры они сказали, что хотя бы до пяти картин в год должны выходить по государственному заказу. Это будут фильмы, созданные в интересах государства. Как отметил Бурляев, экран – это духовно-стратегическое оружие государства.