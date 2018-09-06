Среди россиян растет социальная напряженность
Этот процесс начался еще в конце прошлого года, — рассказал «Эху Москвы» директор Левада-центра Лев Гудков.
По словам Гудкова, социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса в провинции.
Комментарии2
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abuvgrobu 06 сентября 2018 | 15:39
А не поэтому ли она выросла, социальная напряжённость-то эта:
"Семья Гуцериевых четвертый год подряд возглавляет рейтинг богатейших кланов России
Ее состояние оценивается почти в 6 миллиардов долларов. На втором месте по-прежнему Ротенберги с состоянием почти в 5 миллиардов. На третье место попал глава производителя волоконных лазеров IPG (ИПГ) Фотоникс Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их состояние оценивается в 3 миллиарда долларов, до этого Гапонцевы вообще не фигурировали в рейтинге самых богатых семей России, — отмечает Форбс."
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:40
Какой УЖАС! И это "в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!"(с)