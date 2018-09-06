Семья Гуцериевых четвертый год подряд возглавляет рейтинг богатейших кланов России

Ее состояние оценивается почти в 6 миллиардов долларов. На втором месте по-прежнему Ротенберги с состоянием почти в 5 миллиардов. На третье место попал глава производителя волоконных лазеров IPG (ИПГ) Фотоникс Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их состояние оценивается в 3 миллиарда долларов, до этого Гапонцевы вообще не фигурировали в рейтинге самых богатых семей России, — отмечает Форбс.