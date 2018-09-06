В Кремле вновь отвергают все обвинения Лондона в адрес России по делу Скрипалей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаления в связи с тем, что британские власти отказываются взаимодействовать с Москвой по этому вопросу. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипалей причастно высшее руководство России. Скотланд-Ярд назвал имена двух обвиняемых по делу. Как считают британские власти, это сотрудники ГРУ.