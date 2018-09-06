В Кремле вновь отвергают все обвинения Лондона в адрес России по делу Скрипалей
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаления в связи с тем, что британские власти отказываются взаимодействовать с Москвой по этому вопросу. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипалей причастно высшее руководство России. Скотланд-Ярд назвал имена двух обвиняемых по делу. Как считают британские власти, это сотрудники ГРУ.
Комментарии8
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platonnekafrin 06 сентября 2018 | 15:34
Привыкай, Песков, теперь даже президент Чехии на встречу с Путиным натянет ОЗК.
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:38
Уууу-Ууу-Ууууу завыла пурга - "это не мы" - сквозь усы прошипела она из-за кремлевского забора
kottigr1 06 сентября 2018 | 15:41
tvitov66:
- Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
Так же ничего не говорят их фамилии, отчества, звания, послужные списки, отпечатки пальцев, место прописки, номер паспорта, их карточки из областной поликлиники, сведения о их родителях и любовницах, их фотографии..
- Вот оригинал приказа ГРУ об отравлении, к примеру, не заверен нотариусом, а один из подозреваемых на российском паспорте, в отличии от заграничного, снят без бороды..
- Нужна хоть какая-то конкретика - добавила Мария.
idruker 06 сентября 2018 | 15:35
Песков, начни сотрудничество с жеста доброй воли: дай британцам допросить Ковтуна и Лугового. Тогда у тебя появится законной повод мычать, что британцы отказываются от сотрудничества
abuvgrobu 06 сентября 2018 | 15:35
Хватит заявлений, отзыв посла и прекращение любых отношений
dassie Алексей Памятных 06 сентября 2018 | 15:36
Взаимодействовать с преступниками? А что, они признались и покаялись, что больше ни-ни? И что дело было так и так...
jetsam 06 сентября 2018 | 15:38
МИД: КоСелёк, коСелёк... Какой коСелёк? (с) Кирпич
ГРУ: моя твоя не понимай (с)Оленевод
pusin_patriot 06 сентября 2018 | 15:40
Куда уж плотнее взаимодействовать-то?
Они прямо все данные подозреваемых отправляют по всем каналам, паспорта, ФИО по документам, фотографии, лица.
У вас все данные на руках уже прямых подозреваемых, кому что выписывалось по документам тут. Проверяйте, ищите, предъявляйте. И всё по прежнему - "отказываются взаимодействовать"?