Елена Степаненко не согласна на мировое соглашение с мужем Евгением Петросяном

Она хочет больше половины имущества после развода. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин. Он напомнил, что из 12 общих квартир Степаненко намерена оставить себе 10. Как отметил Жорин, в квартиру, которую называют «музеем Петросяна», никто не может попасть. Елена Степаненко поменяла замки. Сегодня Хамовнический суд начнет рассматривать по существу дело о разводе артистов.