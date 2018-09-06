Елена Степаненко не согласна на мировое соглашение с мужем Евгением Петросяном
Она хочет больше половины имущества после развода. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин. Он напомнил, что из 12 общих квартир Степаненко намерена оставить себе 10. Как отметил Жорин, в квартиру, которую называют «музеем Петросяна», никто не может попасть. Елена Степаненко поменяла замки. Сегодня Хамовнический суд начнет рассматривать по существу дело о разводе артистов.
Комментарии5
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nadiama 06 сентября 2018 | 15:07
Клоуны они при разводе клоуны
captainobvious 06 сентября 2018 | 15:11
Петросян и Степаненко... Цымбалюк и Джигарханян... есть ли будущее у армяно-украинских отношений? (С)
mikluho_m 06 сентября 2018 | 15:18
Пиарятся даже на разводе.
Ни стыла ни совести у некоторых.
Никакого социалистического самосознания не осталось!
А ведь были комсомольцами!
pusto1 06 сентября 2018 | 15:18
Замуровать его в музей, переименовать в мавзолей.
jamba 06 сентября 2018 | 15:19
Вот так в истории всегда! Иногда, войны начинаются с убийства принца! У нас, с потасовки клоунов!