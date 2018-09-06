Верховный суд отклонил иск об отмене муниципального фильтра на выборах губернатора московской области
Об этом «Эху Москвы» рассказал истец по этому делу, депутат совета депутатов городского округа Чехов Николай Дижур.
Николай Дижур добавил, что и не рассчитывал над другой результат разбирательства. Политик сказал, что вынужден был попытаться, поскольку уже вторые выборы подряд не может пройти муниципальный фильтр.
Комментарии2
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cromwel 06 сентября 2018 | 15:25
Кто бы сомневался в такой справедливости. Ведь наш суд самый независимый. Пахан об этом не раз напоминал..
efilika 06 сентября 2018 | 15:41
Едросы зачищают пространство под себя и карманные парти