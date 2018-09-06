Новым пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева станет замглавы агентства «Россия сегодня»

Олег Осипов сменит на этой должности Наталью Тимакову, которая уходит работать в ВЭБ.

Новость о назначении Олега Осипова подтверждена официально – по словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, соответствующие документы внесены на подпись к Дмитрию Медведеву.

Многолетний пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова рассказала, что переходит на работу во Внешэкономбанк. Об этом сообщает «Интерфакс». Какую должность она планирует там занять, Тимакова не сообщила, предложив дождаться официальных назначений. На следующей неделе она собирается передать дела новому главе пресс-службы премьера и познакомить его с коллективом.

Осипов работал первым заместителем главного редактора «России сегодня» на протяжении последних четырех лет. Его начальница Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила сотрудника с назначением, охарактеризовав как профессионала и человека «редкой порядочности».

По данным источника The Bell, Тимакова станет зампредом ВЭБа и будет курировать культурные и социальные проекты банка.