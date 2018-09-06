Новым пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева станет замглавы агентства «Россия сегодня»
Олег Осипов сменит на этой должности Наталью Тимакову, которая уходит работать в ВЭБ.
Новость о назначении Олега Осипова подтверждена официально – по словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, соответствующие документы внесены на подпись к Дмитрию Медведеву.
Многолетний пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова рассказала, что переходит на работу во Внешэкономбанк. Об этом сообщает «Интерфакс». Какую должность она планирует там занять, Тимакова не сообщила, предложив дождаться официальных назначений. На следующей неделе она собирается передать дела новому главе пресс-службы премьера и познакомить его с коллективом.
Осипов работал первым заместителем главного редактора «России сегодня» на протяжении последних четырех лет. Его начальница Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале поздравила сотрудника с назначением, охарактеризовав как профессионала и человека «редкой порядочности».
По данным источника The Bell, Тимакова станет зампредом ВЭБа и будет курировать культурные и социальные проекты банка.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 15:06
А разве симоняшка или манька-аблигация не подошли на эту должность?
vasyakirin 06 сентября 2018 | 15:07
Какие все охренеть-специалисты!
На любую должность в банк без стажа, обучения и подготовки..., раз работа такая неквалифицированная наверно и оклад не больше МРОТ?
eniro 06 сентября 2018 | 15:21
vasyakirin: Оклад? Ну пусть будет и он... Главное(Вам же сказали)-"пока неизвестно, какую... (сумму) она займет в банке." Думаю, соответствующую должности.
perectukin 06 сентября 2018 | 15:26
eniro: vasyakirin:
У них одна специальность во всем правительстве - жопу лизать главному.
sadda 06 сентября 2018 | 15:20
А Песков похоже пожизненно будет писарем у Путина. Оно и не удивительно, Путину нравится его спесь и чванливость. Не зря же президент упорно не видит что его прессекретарь на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха.
perectukin 06 сентября 2018 | 15:22
Похоже что Димон сменил ориентацию ...
Может теперь его научат думать не только задним местом ?
marineru 06 сентября 2018 | 15:24
Значит редкая сволочь, если Симоньян о редкой порядочности сказала.
Хотя там других и не держат - в публичном доме все "порядочные".
benin_papa__ 06 сентября 2018 | 15:27
Председатель правительство РФ становится заместителем пропагандистского агентства "Раша Тудэй".
pusin_patriot 06 сентября 2018 | 15:28
Где там сам виновник банкета? Нездоровый он какой-то был на последней видюхе и снова пропал?