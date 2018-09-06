Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан
Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишут британские газеты, ссылаясь на источники в правительстве.
Британские власти уверены, что за преступлением стоит высшее руководство России, накануне были названы имена двух обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Они, скорее всего, вымышленные. Премьер Тереза Мэй назвала этих мужчин сотрудниками ГРУ.В Москве все обвинения отвергают.
Комментарии18
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johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 15:05
Допустим: Лондон док-в не имеет ... тогда ЗАЧЕМ ему потребовалось Столько времени для того, что бы выдвинуть "обоснованные обвинения против верхушки российской власти"???
вопрос к портянкам ....
perestarok 06 сентября 2018 | 15:12
johnbmw: "Допустим: Лондон док-в не имеет ... тогда ЗАЧЕМ ему потребовалось Столько времени"
Это время совпало с началом строительства "Северного потока 2", день в день. Странное совпадение? И за Столько времени. И день в день. Искренне Ваш, Портянка.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 15:15
perestarok: что именно совпало? преступление или обвинение?
kottigr1 06 сентября 2018 | 15:18
perestarok: 6 сентября - Перенесение мощей святителя Московского Петра, всея Руси чудотворца (1479). Может быть подобным действием Англия хотела подорвать Веру в РФ ?
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 15:18
kottigr1: Россия при этой власти сделала себя омерзительной и варварской..Увы!
zollendorf 06 сентября 2018 | 15:40
opiatnovyi63: Ей просто при подобной власти удается вовсю показать свое истинное лицо.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 15:18
kottigr1: ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
minerr 06 сентября 2018 | 15:42
johnbmw: ЗАЧЕМ ему потребовалось Столько времени для того, что бы выдвинуть "обоснованные обвинения
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Да просто Скотланд Ярд пытался подогнать "факты" под обвинения, которые британское правительство озвучило в первые полчаса после отравления. Кое-как, со скрипом что-то наскреб - нашел двоих русских которые находились в 4-х кварталах от дома Скрипаля. Это, по твоему все доказывает?
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 15:05
Бриташка, террористическое государство, что тут сказать?
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 15:09
serhio_25__: "какие ваши доказательства?"(с)СЗЧ ;-))))))))))))))
kottigr1 06 сентября 2018 | 15:09
serhio_25__: что тут сказать?
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Если Вас окружают одни идиоты, нужно присмотреться к самому себе...
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 15:36
kottigr1: ""Если Вас окружают одни идиоты, нужно присмотреться к самому себе... "" - читаю комменты к своему комменту и точно, кругом одни идиоты.
johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 15:10
serhio_25__: как вы думаете кто (кроме Науру и Абхазии!) признают Британию таковой? ;-)))))))))))
pusin_patriot 06 сентября 2018 | 15:23
serhio_25__: Может вы и фотографии этих теростобританцев предъявите ровно в обратку их обвинениям?
Так кто были эти двое, которые по загранпаспортам тут и через границу к ним туда-сюда?
Казалось бы чего проще для опровержения?
ДА и самим этим лицам чего прятаться? На них всех собак повесили и в международном терроризме обвинили, по всем базам, интерполам, поискам. Будь они вообще слева, туристы там, первая реакция нормального - вы чего там совсем дятлы, мы с братаном отдыхали или командировка была, вот мы и вот так и так по шагам что было и как, кто мы и что такое. А вы нас в терроризме международном измазали!?
Это если они не оперативники спецуры и реально не отравляли БОВ и химоружием по заданию никого там., конечно, а так, когда всё сходится - конечно оперативники спецуры теперь залягут ну или их положат, точнее.
serhio_25__ 06 сентября 2018 | 15:40
pusin_patriot: Русские ассасины настолько круты, что приезжают в другую страну на задание именно, как РУССКИЕ.
Русские ассасины настолько круты, что не меняют внешность и палят свою лицо во все камеры подряд.
Русские ассасины настолько круты, что на задание выезжают общественным транспортом, а не автомобиле, чтобы их передвижение было легче вычислить.
Русские ассасины настолько круты, что удя на убийство они идут по улице и во всю ржут.
Вообще звери эти русские ассасины, точняк из стройбата набирают их, где даже оружие не выдают.
perestarok 06 сентября 2018 | 15:09
"Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан"
Это месть за собственную провокацию.
zolingen 06 сентября 2018 | 15:19
Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан
Не может-должен.
perectukin 06 сентября 2018 | 15:37
Да запретите уже наконец въезд в Британию всем гражданам СССР, один хрен туда едут одни кремлежулики, воры и депутаты ...
Хотя они все же из жидов - по примеру Абраши переделают гражданство на жидостанское и опять в своем родном замке в Йоркшире.