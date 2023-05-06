РПЦ предлагает построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан»
Как передает ВВС, эту идею якобы уже одобрил Владимир Путин. В городе хотят сделать туристические пешеходные зоны и общественные пространства, и снести административные здания в центре. Проект реконструкции Сергиева Посада обсуждается уже много лет.
Предложение сделать в Сергиевом Посаде административный церковный центр кажется странным дьякону Андрею Кураеву. Об этом он говорил в эфире «Эха Москвы».
Кстати, в Кремле сегодня дали понять, что вопрос о строительстве в Сергиевом посаде своеобразного православного Ватикана находится исключительно в компетенции местных властей.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piterrr 06 сентября 2018 | 15:04
Для пополнения стада рабов гопника!...Чтобы этому гэбисту было их поудобнее грабить и истреблять!
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:10
piterrr: тут дело политическое - после Донбасса, Сирии и Скрипалей с запретом "ни убий" надо было что-то срочно делать. А уж про "ни укради" так ваще молчу ... Теперь можно будет спокойно подредактировать
gordy 06 сентября 2018 | 15:10
"РПЦ предлагает построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан»"
Главное, чтобы вход был платный?
gonduras_on_colyma 06 сентября 2018 | 15:16
// РПЦ предлагает построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан» //
Ага. А на всей Рашке - православный Иран.
И если повезёт, то и православное Зимбабве.
alger 06 сентября 2018 | 15:25
gonduras_on_colyma: это если повезет то Иран, а Зимбамбе уже и строить не надо
kottigr1 06 сентября 2018 | 15:13
tvitov66: РФ - многоконфессиональное государство.. Не стоит так категорично ограничиваться на "православном Ватикане"... Можно присмотреться и к другим, более широким названиям.. "Православный Талибан" к примеру.. Одним выстрелом, убиваются сразу два кролика и находится платформа для гибридизации православных и мусульман России..
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:17
kottigr1: Ну тогда уже совсем к скрепам - ОРДА!
kottigr1 06 сентября 2018 | 15:25
tvitov66: ОРДА - разрывает корни государственности России.. Нельзя забывать о том, что пока весь мир ходил грязным и немытым, в РФ уже люди парились в банях, строили египетские пирамиды и пахали озимые на мамонтах...
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 15:21
И за чей счет этот банкет будет? И одно к одному- куда там девать Кирюху БезКиевского?
piter_ug 06 сентября 2018 | 15:04
Что получится ясно - не Ватикан, а путекан.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 15:04
Лучше построить "православно-лубянскую мекку".
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:05
Ну ХВАЛА Всевышнему! У нас теперь будет свой собственный Иисус Иванович - не еврей, за ссудный процент и за торговлю в храмах! Аминь
parasuk_ 06 сентября 2018 | 15:06
Странная идея. Впрочем, капище некрофилов из секты любителей немцова на Москворецком мосту тоже кажется странным :)
vlabumur 06 сентября 2018 | 15:08
Русская Православная Церковь предложила создать в Сергиевом Посаде неподалеку от всемирно известной Троице-Сергиевой лавры масштабный центр православной культуры, который будет включать в себя музей, библиотеку, представительство Поместных Православных Церквей мира и другие здания.
sim202_ 06 сентября 2018 | 15:08
За чей счет банкет?
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:15
sim202_: про пенсии разве не слыхали?
pusto1 06 сентября 2018 | 15:10
Провославный Ватникан построят.
alger 06 сентября 2018 | 15:30
pusto1: а кто расписывать будет, или Глазунова воскресят?
sim202_ 06 сентября 2018 | 15:10
Новый Пукан?
pro_hanov 06 сентября 2018 | 15:11
Идея хорошая, но требует законодательной проработки. Для начала Госдума должна принять ряд поправок в заповеди "Не укради" и "Не убий", потом обложить граждан новым налогом для финансирования строительство дворца папы Гундяя Первого в Сергеевом Посаде.
tvitov66 06 сентября 2018 | 15:26
pro_hanov: Для самой реализации задуманного сперва нужно отменить заповедь: "Не желай дома ближнего твоего", а уже апосля сносить и захватывать чужое в Сергиевом Посаде
gregor 06 сентября 2018 | 15:12
РПЦ предлагает построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я и 86 % телевизионного электората согласны уже .
ВЕТЕРАНЫ ВОВ оставшиеся , которым уже под 100 лет , могут ещё подождать и жить пока в лачугах без удобств .
РПЦ важнее деньги выделить . Я и 86 % растениеводства телевизионного одобрямс . Мы большинство . Это наш менталитет .
sergo_25_26 06 сентября 2018 | 15:13
Теперь понятно где пыня прятаться от Гааги будет. Там будет своя таможня. Героин смело гонять можно.
zolingen 06 сентября 2018 | 15:14
Свой Ватикан, пирамиды, статую свободы, эйфелеву башню, китайскую стену, короче все мировое достояние, но своё, скрепоносное, больше ничьё. И смело стену высотой с километр. Жаль свою планету нельзя поднастроить, свою планетку и творить там все, что душе угодно. Воровать , травить пытать.
vasya_von_smetankin 06 сентября 2018 | 15:15
Точно "Ватикан", не "Талибан?"
Было бы куда аутентичнее.
student_ru_ru 06 сентября 2018 | 15:15
Ну и кто будет говорить, что они там не чокнулись окончательно.
aleks50 Алексей Клубников 06 сентября 2018 | 15:16
И ведь построят. Это же так насущно ограбить будущих пенсионеров и построить очередное место для стада.
harmaa 06 сентября 2018 | 15:17
Ну, Новый Иерусалим уже строили...
ivar1964 06 сентября 2018 | 15:18
Кириллу не дают покоя лавры Никона. Тот построил Новоиерусалимский монастырь, а этот мечтает о "Новом Ватикане". Ничего не выйдет. Время безвозвратно ушло.
cromwel 06 сентября 2018 | 15:23
Разумеется бабки на строительство будут аккурат из бюджета, то есть из наших карманов и успешно распилены
solonko 06 сентября 2018 | 15:29
Имперский онанизм, как очередное проявление имперского идиотизма.
pravdatut 06 сентября 2018 | 15:40
Разве места в кремле мало? Можно власть убрать с кремля, потом кирпичную стену убрать и соединить музейный центр с городом. 21 век идет.