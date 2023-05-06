// РПЦ предлагает построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан» //

Как передает ВВС, эту идею якобы уже одобрил Владимир Путин. В городе хотят сделать туристические пешеходные зоны и общественные пространства, и снести административные здания в центре. Проект реконструкции Сергиева Посада обсуждается уже много лет.

Предложение сделать в Сергиевом Посаде административный церковный центр кажется странным дьякону Андрею Кураеву. Об этом он говорил в эфире «Эха Москвы».

Кстати, в Кремле сегодня дали понять, что вопрос о строительстве в Сергиевом посаде своеобразного православного Ватикана находится исключительно в компетенции местных властей.