Жаркая погода привлекла этим летом в Москву каштановую моль с юга
Об этом агентству «Москва» заявил глава департамента природопользования Антон Кульбачевский. По его словам, на следующий год московские каштаны обработают специальными веществами – благодаря этому, деревья удастся сохранить.
Комментарии5
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plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 14:48
Моль к моли просто притягивает.
fresh_breeze 06 сентября 2018 | 14:53
"По его словам, на следующий год московские каштаны обработают специальными веществами – благодаря этому, деревья удастся сохранить."
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Не надо химии. Посадите больше каштанов и пусть эта моль подавится.
ura_123 06 сентября 2018 | 14:59
Так моль уже восемнадцать годков как маскву оккупировала)))
pusto1 06 сентября 2018 | 15:05
ura_123: северостоличная моль
irinaapril 06 сентября 2018 | 15:05
Да не жаркая погода привлекла, а то, что после уничтожения газонов из разнотравья исчезли воробьи и синицы, которые и поедали всю подобную нечисть.