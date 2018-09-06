У отдельных интернет-пользователей могут возникнуть проблемы с соединением в грядущем октябре
Об этом предупреждают в корпорации по управлению доменными именами и Ай-Пи адресами. Причина в плановом обновлении системы, — сказала «Эху» руководитель по взаимодействию с заинтересованными сторонами организации в Восточной Европе и Центральной Азии Александра Куликова.
Александра Куликова подчеркнула, что к этому процессу в корпорации готовились несколько лет.
Комментарии3
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abuvgrobu 06 сентября 2018 | 14:42
Мы это уже проходили. В 2000 году. Видать народилось новое поколение зябликов, которых грех не подурить
bronetemkin 06 сентября 2018 | 14:46
опять "внезапно наступила зима"
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:55
Хороший отбор.
Отборных...