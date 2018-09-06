В России должна быть возрождена система госзаказа в кино
Так считают режиссеры Владимир Хотиненко и Николай Бурляев. Сегодня на заседании общественного совета министерства культуры они сказали, что хотя бы до пяти картин в год должны выходить по государственному заказу. Это будут фильмы, созданные в интересах государства. Как отметил Бурляев, экран – это духовно-стратегическое оружие государства.
Комментарии11
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tv_victim 06 сентября 2018 | 14:33
Интересно, а как Голливуд без госзаказа-то выживает?
polsan 06 сентября 2018 | 14:44
tv_victim: А как Вам госзаказ от Мединского?! ) Похоже этим режиссерам всё едино что снимать. И их, кстати, можно понять, жить же как -то надо!))
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:51
Духовно-стратегичненькие позорища ...
tvitov66 06 сентября 2018 | 14:54
zemljanka: была бы там стратегия, то они сие сотворили бы ещё ДО крымнаша, а теперь уже поздно пить боржоми ...
gordy 06 сентября 2018 | 14:45
Видно, за их искусство никто, кроме бюджета, денег уже не даёт?
kottigr1 06 сентября 2018 | 14:35
Кинохроники пикирующего бомбардировщика... Как завещал Путину великий Геббельс..
«Худший враг пропаганды – интеллектуализм»
Назначенный вскоре рейхсляйтером пропаганды, Геббельс сформулировал фундаментальные профессиональные постулаты, вот основные:
- «пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;
- овладение массами - единственная цель пропаганды;
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды – интеллектуализм»;
- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;
- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;
- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;
- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.
tag188 06 сентября 2018 | 14:36
Очч-ч-ччень государственных денег хочется....
kp6ic 06 сентября 2018 | 14:43
щас вроде так же. пропагандистского гавна навалом, которое финансируется за счет государства. и еще надо? во дают.
plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 14:46
Не успеют. Это государство раньше накроется медным тазом.
tvitov66 06 сентября 2018 | 14:49
plidurok: ТЦс-с ... (шопотом) это государственная медно-тазная тайна!
podwodnik 06 сентября 2018 | 14:54
"... Это будут фильмы, созданные в интересах государства ...".
"Любовь и горные козлы", "По щучьему велению", "Амфоры российской империи", "Пролетая над гнездом стерха", "Пока не сыграл в пенсионный ящик", "Побег из Солсбери", "Крёстный отец 6", "Титаник" и т.д.