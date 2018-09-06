РПЦ предлагает построить в Сергиевом Посаде «православный Ватикан»
Как передает ВВС, эту идею якобы уже одобрил Владимир Путин. В городе хотят сделать туристические пешеходные зоны и общественные пространства, и снести административные здания в центре. Проект реконструкции Сергиева Посада обсуждается уже много лет.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 06 сентября 2018 | 14:32
Всё верно !
В РФ существует своя, отдельная от всего мира государственность, своя суверенная демократия... Теперь ещё и своё христианство появится.. !
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 14:39
Хотите построить свой Ватикан? Нет проблем. Сколько квадратных километров на Новой Земле нарезать прикажете? Или сколько дальневосточных гектаров?
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:45
И владычицей морскою...
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 14:46
luger_max_otto: Гундяев претендует на пост Мамы Московской?
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 14:57
По почетный титУл НеКиевского он претендует. По типу Витте- Полусахалинского.
merelymy 06 сентября 2018 | 14:54
Ватикан, Ватикан...
Кака така Ватикан?
Нам две Папы не надо.
pusto1 06 сентября 2018 | 15:02
Провославный Ватникан
merelymy 06 сентября 2018 | 15:16
pusto1: Ватникан, наш детский сад за.
Но лучше выдать всем ватниканцам по право славному дальне восточному гектару и пусть поватиканят от всей души.
Лучше колымить на Гонудрасе или гонудрасить на Колыме? Вот в чем вопрос?
tvitov66 06 сентября 2018 | 14:42
kottigr1: теперьча у нас будет свой Иисус Иванович - не еврей, за ссудный процент и торгашей из храмов не погонит
kottigr1 06 сентября 2018 | 14:47
tvitov66: Скорее всего.. новое летоисчисление теперь пойдет от рождества Владимира Владимировича.. да святится имя Твое;: да приидет Царствие Твое;: хлеб наш насущный подавай нам на каждый день...
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:47
У Курта Воннегута - аналогичный случай...
tvitov66 06 сентября 2018 | 14:56
zemljanka: Если не ошибаюсь он ещё 2007г скончался ... так что пусть про авторские права и не заикаются
eniro 06 сентября 2018 | 14:50
kottigr1:Существует государственность, хм... сомнительно. Полковник, флажок и музыка,- это не совсем то... Да и судя по всему, перечисленные уже готовятся проститься с гражданами России(методы от "выехали", до "закопали") по-английски, но прихватив кошелек(на память).
vedma2017 06 сентября 2018 | 14:33
А на какие шиши ??
У церкви, явно, своих денег нет.
На пенсионерах сэкономят ?
blindpew_33 06 сентября 2018 | 14:59
vedma2017: у церкви денег - как грязи.
Другое дело, что платить за что-либо они крайне не любят. Милое дело - загрести за чужой счёт.
vedma2017 06 сентября 2018 | 15:34
blindpew_33:
Откуда у них деньги ? У них столько паствы нет.
Может, только ХХС зарабатывает, да и тот, наверняка, в основном на мойке машин.
bigmaikl 06 сентября 2018 | 14:35
На чьи деньги?
zztop1960 06 сентября 2018 | 14:35
В России теперь будет свой " римский папа " ? Батяня Поссадский
tadolg 06 сентября 2018 | 14:35
Предлагаю скинуться остатками зарплат и пенсий
vedma2017 06 сентября 2018 | 14:47
tadolg:
И не предлагайте. Кроме как на отобранные - без спроса - зарплаты и пенсии россиян им строить больше не на что. Остальные деньги уже давно банда по своим карманам "разделила".
pampey 06 сентября 2018 | 14:37
Какая глупость! Все надо делать вовремя!
nikolaitschi 06 сентября 2018 | 14:42
Эти чудики так и не поняли, что храмы строятся в душах, и его величина определяется чистотой и искренностью молитвы, а не величиной распиленного бюджета. Стыд и срам гордиться роскошью в нищей стране!
bronetemkin 06 сентября 2018 | 14:44
а кому предлагает?
opiatnovyi63 06 сентября 2018 | 14:47
На крошечные пенсии у государства денег нет, а на маразматические проекты они вдруг появляются!
hihi2raza 06 сентября 2018 | 14:56
А еще провославный талибан и инквизицию. Кегебешник гундяев совсем умом тронулся.
blindpew_33 06 сентября 2018 | 14:57
Всё-таки попы - абсолютно ненасытные существа. Загребут и проглотят всё, до чего дотянутся.
vlabumur 06 сентября 2018 | 15:00
Русская Православная Церковь предложила создать в Сергиевом Посаде неподалеку от всемирно известной Троице-Сергиевой лавры масштабный центр православной культуры, который будет включать в себя музей, библиотеку, представительство Поместных Православных Церквей мира и другие здания.
ngilmutdinov 06 сентября 2018 | 15:01
В принципе возможно. Только надо туда завезти всех священнослужителей и освободить от них Россию.
mathmovesu 06 сентября 2018 | 15:01
треперь каждая проповедь гундяя будет начинаться словами: "здраствуйте, я ваша папа"...
krestianin_067rus Михаил Никитин 06 сентября 2018 | 15:05
...вытекан. Начинаем копировать, как китайцы, а где же творческая мысль? Свои скрепы где?
wtrn 06 сентября 2018 | 15:07
Т.к. 40 процентов сегмента РПЦ в конце года перейдет под знамена УПЦ, то чтоб хоть как то спасти ситуацию, можно и такую идею просимафорить...
nik476 06 сентября 2018 | 15:10
Нашему бы теляти...