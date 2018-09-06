Наталья Тимакова покидает пост пресс-секретаря премьер-министра России и переходит на работу во Внешэкономбанк
Она пока не уточняет, какую должность займет в банке. Место Тимаковой займет Олег Осипов. До этого он был первым заместителем главного редактора агентства «Россия сегодня».
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
krestianin_067rus Михаил Никитин 06 сентября 2018 | 14:33
С тонущего корабля?..
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:36
В тихую гавань?
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:38
"Нос - по ветру..."
pusto1 06 сентября 2018 | 14:59
zemljanka: ведро и швабра на новом месте ждут.
neyexo 06 сентября 2018 | 14:49
krestianin_067rus:
там муж ее работает, Будберг
zemljanka 06 сентября 2018 | 14:33
..."с тонущего корабля..."
"Во банк..."
timbuktu 06 сентября 2018 | 14:40
вот и вся любовь...
может,недавнее исчезновение димона связано не со спортивной травмой.а с домашним насилием?
redka17 06 сентября 2018 | 14:40
Должность - перекладывать деньги в карманы.
gregor 06 сентября 2018 | 14:43
Часто травмированного премьера , будет контролировать Олег Осипов .
yralez 06 сентября 2018 | 14:43
Эти без работы не станутся......в смысле без госокладов, льгот и привилегий.
Холуи ОПГ.
plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 14:44
Наверное, шеф напоследок сказал: "Денег нет, но ты пойдешь банк ... ."
peresvet73 06 сентября 2018 | 14:49
Дмитрий Анатольевич готовится занять место Президента РФ, вместо исчерпавшего себя Путина. А Путин поедет в Гаагу, в качестве подсудимого международного преступника. Всё уже решено!
jamba 06 сентября 2018 | 15:16
Только без паники, корабль не тонет, пока не надейтесь! Все еще впереди! Впереди "транзит"! Не попытка сохранения власти за конкретным лицом ( например, Пу), а окончательное формирование "сословия"! Это группа будет вне правового поля, ну а мы, типа, будем работать "нефтью";))))
student_ru_ru 06 сентября 2018 | 15:28
На РАБОТУ? Пора бы перестать называть работой бесполезную движуху.
ly4_sveta 06 сентября 2018 | 15:41
Это называется не работа, а служба. Работа, когда
кирпичи таскают, паркет надраивают, газоны вычищают.
А все чиновники, депутаты и прочие бесполезные
холуи - служат Отечеству, то есть Его Превосходительству,
причём депутаты ещё и слугами народа называются.