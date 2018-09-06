Минприроды прогнозирует увеличение числа природных катастроф и эпидемий в России
Причиной этому станет глобальное изменение климата.
Смерчи, наводнения, засухи, неурожаи, нашествие насекомых-вредителей и разрушение инфраструктуры — такие пугающие перспективы обрисованы в проекте ежегодного доклада Минприроды «Об охране окружающей среды». С ним ознакомился «Коммерсант».
В документе отмечается, что увеличение среднегодовой температуры на территории России происходит быстрее, чем в среднем по планете – так 2017 год стал одним из самых теплых для страны за последние 80 лет. В докладе министерство перечисляет конкретные климатические угрозы и регионы, которые от них пострадают. Так, например, в центральной и южной частях России ожидается рост смертности из-за жары, а также эпидемии инфекционных заболеваний.
Источник «Коммерсанта» в правительстве считает, что этот доклад Минприроды хочет использовать, чтобы стать главным разработчиком и координатором климатической политики страны. Сейчас эти функции распределены между несколькими министерствами.
Напомню, что Россия рассматривает возможность ратификации Парижского климатического соглашения. Его главная цель — не допустить роста глобальной средней температуры более чем на 2 градуса С.
Комментарии9
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ma1nbrain 06 сентября 2018 | 14:15
А ну быстро отстегнули бабосов лодырям из минприроды, иначе все утонете!
jetsam 06 сентября 2018 | 14:19
@прогнозирует увеличение числа природных катастроф@
т.е. избыток аргентинского кокса привел к тому,
что теперь и мать-природа мстит встающей с колен нации?????????????
что, даже саранче наши духовные скрепы не по вкусу?
во как.....
@ увеличение среднегодовой температуры на территории России происходит быстрее, чем в среднем по планете@
пятая хромосома? дык, вырвать нафиг.
а то - ввп не растет нифига, а температура по больнице - уже зашкаливает...
vladimirgornitsky 06 сентября 2018 | 14:21
Ну прямо в точности казни египетские. Интересно, чего бог хочет добиться от российского фараона?
polsan 06 сентября 2018 | 14:22
этот доклад Минприроды хочет использовать, чтобы стать главным разработчиком и координатором климатической политики страны.
Сесть на денежный поток желает всяк! )) А там глядишь и не так уж жарко и не так уж сухо будет и пронесёт ! ))
В документе отмечается, что увеличение среднегодовой температуры на территории России происходит быстрее, чем в среднем по планете. Как такое может быть?! )))
condor00 06 сентября 2018 | 14:25
Из-за перечисленных причин Россия (из всех стран) пострадает меньше всего.
polsan 06 сентября 2018 | 14:37
condor00: Даже больше я Вам скажу! ) от глобального потепления Россия только выиграет. Среди преимуществ – рост качества и продолжительности жизни россиян, сокращение отопительного сезона, увеличение вегетативного периода растений, позволяющее получать небывалые урожаи.
В результате таяния ледников будет упрощен доступ к нефтегазовым месторождениям континентального шельфа, на котором по предварительным оценкам содержится четверть российских запасов нефти и половина газовых ресурсов. Для активного судоходства откроется Северный морской путь, который может стать главной торговой артерией планеты. И т.д )))
dilevski1973 06 сентября 2018 | 14:26
Жуть нагоняют. Денег хотят на борьбу с потеплением.
rampa 06 сентября 2018 | 14:53
то объясняют, что все беды у нас от более холодного, чем в других странах, климата, а теперь потепление его главная беда. )))
nigilist1977 06 сентября 2018 | 15:40
Самая главная катастрофа для России сидит сейчас в Кремле.