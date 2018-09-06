Минприроды прогнозирует увеличение числа природных катастроф и эпидемий в России

Причиной этому станет глобальное изменение климата.

Смерчи, наводнения, засухи, неурожаи, нашествие насекомых-вредителей и разрушение инфраструктуры — такие пугающие перспективы обрисованы в проекте ежегодного доклада Минприроды «Об охране окружающей среды». С ним ознакомился «Коммерсант».

В документе отмечается, что увеличение среднегодовой температуры на территории России происходит быстрее, чем в среднем по планете – так 2017 год стал одним из самых теплых для страны за последние 80 лет. В докладе министерство перечисляет конкретные климатические угрозы и регионы, которые от них пострадают. Так, например, в центральной и южной частях России ожидается рост смертности из-за жары, а также эпидемии инфекционных заболеваний.

Источник «Коммерсанта» в правительстве считает, что этот доклад Минприроды хочет использовать, чтобы стать главным разработчиком и координатором климатической политики страны. Сейчас эти функции распределены между несколькими министерствами.

Напомню, что Россия рассматривает возможность ратификации Парижского климатического соглашения. Его главная цель — не допустить роста глобальной средней температуры более чем на 2 градуса С.