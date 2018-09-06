Верховный суд отклонил иск об отмене муниципального фильтра на выборах губернатора московской области

Об этом «Эху» рассказал истец по этому делу, депутат совета депутатов городского округа Чехов Николай Дижур.

Николай Дижур добавил, что и не рассчитывал над другой результат разбирательства. Политик сказал, что вынужден был попытаться, поскольку уже вторые выборы подряд не может пройти муниципальный фильтр.