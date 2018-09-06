Среди россиян растет социальная напряженность, — утверждают в Левада-центре
Этот процесс начался еще в конце прошлого года, и у этого есть целый комплекс причин, — сказал «Эху» директор аналитического центра организации Лев Гудков.
Лев Гудков добавил, что социальная напряженность больше всего выросла среди рабочих и представителей малого бизнеса из провинции.
По словам аналитика, это не приведет к какому-либо протесту, поскольку сейчас нет общественного движения или политической силы, которые могли бы его организовать.
Комментарии7
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ma1nbrain 06 сентября 2018 | 14:12
Интересно, с чего бы это? Так же хорошо при пукине с колен встали?
kottigr1 06 сентября 2018 | 14:20
ma1nbrain: Странно.. Включил программу "Вести" по ЦТ... Ничего подобного там нет.
ura_123 06 сентября 2018 | 14:31
kottigr1: А соловьёв что,томно молчит??? И киселёв...” В мире остро,Россия мощь, наши операторы видят больше!"(с)
kukrynx 06 сентября 2018 | 14:35
kottigr1: О как...
Еще есть особи включающие программу "вести"?
Обалдеть.
ura_123 06 сентября 2018 | 14:21
ma1nbrain: Холодильник таки начал решительное наступление на телевизор)))
blahovdav 06 сентября 2018 | 14:25
ma1nbrain: Интересно, с чего бы это? Так же хорошо при пукине с колен встали?\\\да неее, с колен, на бочок и расслабили пуканы поудобнее...Хайль путлер!
hiryrg 06 сентября 2018 | 14:22
Сейчас нет, а скоро будет. Второй 1991 скоро наступит...