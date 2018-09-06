Певица Юлия Самойлова сообщила о своей эмиграции в Европу

В пресс-службе участницы «Евровидения-2018» сказали, что это связано с проблемами со здоровьем.

Сама Юлия Самойлова пока что не поясняет причины своего отъезда из России. В своей публикации в Инстаграме певица лишь отметила свое местоположение – аэропорт Шереметьево – и сказала, что подробностей следует ожидать в 16 часов. Также неизвестна и страна, куда выехала участница «Евровидения-2018» от России. В пресс-службе Самойловой, как передает телеканал «360», предложили дождаться ее официального заявления в Инстаграме. Чуть ранее агент певицы сообщал, что она находилась на борту самолета, но также не уточнил, куда она летит. Он предположил, что эмиграция не носит политический характер.

В свою очередь, пользователи соцсети под публикацией Самойловой массово оставили негативные комментарии в ее адрес. Напомним, в мае этого года она не смогла выйти в финал «Евровидения», проходившего в Лиссабоне. Российская певица выступала с песней «I Won’t Break». Самойлова стала первой за всю историю участия России в конкурсе, кому не удалось попасть в финал. В прошлом году она также должна была представлять нашу страну на «Евровидении», однако украинские власти не пустили ее в Киев, где тогда проходил конкурс. После этого Россия решила пропустить «Евровидение».

29-летняя Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она участвовала в церемонии открытия зимней Паралимпиады в Сочи в 2014 году.