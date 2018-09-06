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14:01, 06 сентября 2018

Совет Безопасности ООН соберется через несколько часов, чтобы обсудить т.н. «дело Скрипалей».

Заседание инициировала Великобритания после того, как стали известны новые данные об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Накануне британские власти назвали имена двух россиян, которые обвиняются в попытке убийства Скрипалей – это Александр Петров и Руслан Боширов. В Лондоне считают, что нападение на Скрипалей было санкционировано российской разведкой и, возможно, высшим руководством России. Министр по делам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил ВВС, что ответственность за нападение в Солсбери несет лично Владимир Путин.

Министр по делам безопасности Великобритании Бен Уоллис в интерьвю BBC сказал, что ответственность за атаку на Солсбери лежит целиком на Владимире Путине.

В среду премьер-министр Великобриатнии Тереза Мэй выступала перед палатой Общин, рассказывая депутатам парламента о дальнейших шагах, которые предпримет страна в связи с обнородованием данных о подозреваемых в атаке на Солсбери. Тереза Мэй сказала, что она уверена, что операцию по отравлению Скрипалей одобрял лично Владимир Путин. Министр по делам безопасности Бен Уоллис сегодня в интервью Радио 4 BBC сказал, что безусловно именно Владимир Путин несет ответственность за нападение в Солсбери.

Сегодня Великобритания cозвала срочное совещание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию. Великобритания по словам Уоллиса, будет предпринимать все возможные шаги, чтобы оказывать давление на Россию. Тереза Мэй попросит Евросоюз ввести дополнительные санкции против России. Одновременно Великобритания начнет операцию по поиску агентов ГРУ на территории страны и выдворению их.

Перед началом заседания Совета Безопасности ООН, Австралия заявила, что полностью поддерживает Великобританию в намерении принять ответные меры против России.

В Москве снова заявили о непричастности России к отравлению Скрипалей. МИД решительно отвергает инсинуации в адрес российской стороны. Россия по-прежнему открыта для диалога с Британией по делу Скрипалей, — сказала в эфире Эха официальный представитель министерства Мария Захарова.

В МИДе также назвали абсолютно неприемлемой тональность выступления Терезы Мэй.

Комментарии

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putin2018 06 сентября 2018 | 14:03

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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

johnbmw Евгений Большаков 06 сентября 2018 | 14:03

ПОНЕСЛАСЬ ...
ВСЁ - теперь до официального: Россия - террористическое гос-во ОДИН ШАГ ....

kottigr1 06 сентября 2018 | 14:04

putin2018: Российская Империя подыхая, продолжает фонить и испускать токсичные метастазы.. Смерть неизбежна, лечение бесполезно.. Всему миру осталось только в целях личной безопасности строить вокруг ниё санитарные кордоны..

sensei54 06 сентября 2018 | 14:07

предпринимать все возможные шаги, чтобы оказывать давление на Россию.
..............................................................................................................................................
Так уж и все?
Хватит и одного, в списке "всех возможных" отсутствующего.
Где патриотическая денушка лежит?... Всего и делов.

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