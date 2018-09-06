Министерство труда предлагает организовывать группы для дошкольников по месту работы родителей
По данным ТАСС, ведомство ждет предложений от РСПП, профсоюзов и движения «Опора России» до середины следующего года. Речь идет о реализации федерального проекта «создания условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми».
Комментарии11
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romantik56 06 сентября 2018 | 13:38
Детские сады и ясли аннулируются?..
lenin3 06 сентября 2018 | 13:50
romantik56: детский сад будет прям в шахте,если папа шахтёр или в морге,если мама паталагоанатом...
astet 06 сентября 2018 | 13:51
romantik56: эти бездельники
из путинской вертикали власти
сначала обеспечили бы
занятость взрослого населения
в стране, где найти нормальную работу -
серьёзная проблема,
поскольку в экономике "путинский застой",
а уже потом строили бы
песочные замки!
andre_klimov 06 сентября 2018 | 13:39
За чей счёт предполагается банкет?
tv_victim 06 сентября 2018 | 13:39
В этом Минтруда, небось, думают что у всех такая же сидячая работа не бей лежачего, как у них, что ли?
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 13:41
Час от часу не легче. Теперь работодатели должны будут нанимать воспитателей и нянек, а работники компенсировать работодателю эту новую заботу из собственных затрат. Инспекторы труда будут штрафовать за нарушения и тех, и других. Налоговые органы начнут окучивать налог на ясли и детсадовский сбор с индивидуальных предпринимателей и бездетных. Присматривать за обновленным раем поручат прокурору.
yralez 06 сентября 2018 | 13:44
platonnekafrin: есть же и тут хорошее.....прокуроров станет больше.
Уже не полицайское государство, а страна прокурория.
zloy_sok 06 сентября 2018 | 13:42
Ну а что , политика ясна: Хочешь жить, работай до смерти. Сами родили вот и заботитесь.
yralez 06 сентября 2018 | 13:42
Это ведь не идиотизм.....это изощренное издевательство грабителей над потерпевшими..
ed10075 06 сентября 2018 | 13:57
Когда-то это было повсеместно - ведомственные сады и ясли.
И как правило, они были всегда качественнее и богаче, а условия для детей были лучше.
podwodnik 06 сентября 2018 | 13:59
Ибо не на что с детьми сидеть, а няни доступны только для "жирных котов". Да и бабушки тю-тю в связи с пенсионным возрастом. Будете работать от утра и до забора, а дети ползать в загончиках при цехе. "Жирные коты" мастера придумывать облегчалки для пипла. Можно ещё, например, питаться через трубочку что-бы на обед не прерываться. И, кстати, почему только дети при работе? А взрослым поставить койки что-бы не тратились на дорогу в многоэтажный человейник?