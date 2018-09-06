Из крымского города Армянска вывезли несколько тысяч детей
Местные школы не работают, правительство Крыма называет это «каникулами». На самом деле, отъезд связан с выбросами неизвестного вещества, — рассказал в эфире «Эха Москвы» побывавший в Армянске блогер Александр Горный.
Выброс неизвестного вещества произошел в Армянске в ночь на 26 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало испарение содержимого кислотонакопителя, который использует филиал компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
platonnekafrin 06 сентября 2018 | 13:33
Приезжайте к нам на Колыму, а лучше сразу - в Крым.
danko1 06 сентября 2018 | 13:36
platonnekafrin: Сначала для крымчан денег не стало, а теперь и чистого воздуха.
Теперь они фактически россиянами стали, поэтому и как россияне должны страдать от той власти, которой радовались.
kottigr1 06 сентября 2018 | 13:56
danko1: Интересная логика у российской власти... Детей вывезли, а взрослых уже можно "списывать"... "Откоптили своё".. ?
seryj_wolk 06 сентября 2018 | 14:04
kottigr1: У рфии, оказывается, есть средства погрянее камней с неба.
tv_victim 06 сентября 2018 | 13:36
Здравница, фигли....
andre_klimov 06 сентября 2018 | 13:37
Уголовное дело против Фирташа - одного из корешей Путина? Может быть , но - не при этой власти...
tag188 06 сентября 2018 | 13:51
То кричали: "хоть камни с неба!" и вдруг кислотного дождичка испугались...
Добро пожаловать домой, в Россиюшку! В Норильск пусть съездят, там подобное никого не пугает.
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 13:53
а сколько тыщ детишек вывезли эхо мантавошек знает? а то мы знаем, что общая численность армянска всего-то 20 тыщ!
реально на эхе мантавошек работают круглые дебилы!!!!))))) гыыыыыы!
ed10075 06 сентября 2018 | 13:54
На все проблемы у нас один врач - СК, и одна таблетка - возбужденное уголовное дело.
sergs_sergs 06 сентября 2018 | 14:07
Виноваты проклятые Украинцы! Иш-ты перекрыли оккупантам канал и не поставляли воду, не говоря уже о том что за нее даже платить никто не собирался. Интересно что бы показали опросы патриотов о возможности поставок ресурсов немцам в 42м году?