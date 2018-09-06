Из крымского города Армянска вывезли несколько тысяч детей

Местные школы не работают, правительство Крыма называет это «каникулами». На самом деле, отъезд связан с выбросами неизвестного вещества, — рассказал в эфире «Эха Москвы» побывавший в Армянске блогер Александр Горный.

Выброс неизвестного вещества произошел в Армянске в ночь на 26 августа. По предварительным данным, причиной ЧП стало испарение содержимого кислотонакопителя, который использует филиал компании «Титановые инвестиции». Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело.