Число погибших в результате землетрясения в Японии выросло до 9, более трехсот человек пострадали
Несколько десятков числятся пропавшими без вести. Магнитуда подземных толчков составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился на юго-западе Хоккайдо. Удар стихии привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 06 сентября 2018 | 13:42
Вопрос уважаемому Н. Михалкову - на этот раз за что?