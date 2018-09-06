Российская певица Юлия Самойлова решила уехать из России
Она сообщила в Инстаграме, что эмигрирует, не уточнив, почему. Агент певицы утверждает, что Самойлова улетела в Европу, ее отъезд не носит политического характера, причины связаны со здоровьем. Возможно, ситуация прояснится через несколько часов. Самойлова, которая является инвалидом первой группы и передвигается на коляске, обещала сделать заявление.
Комментарии5
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ed10075 06 сентября 2018 | 13:51
Ну решила, ну уедет. Это кому-то интересно? Не лучше написать, сколько уехало из страны тех, кто мог бы своим талантом и способностями приносить пользу стране и быть альтернативой ворью, узурпировавшему власть?
polsan 06 сентября 2018 | 13:52
Если ей повезёт и ей помогут поправить здоровье, то стоит только порадоваться за Юлию и пожелать ей счастливого пути и всяческих успехов.
glotze7 06 сентября 2018 | 14:00
polsan: Верно! Хоть чучелом, хоть тушкой!
dtyzgblfhfc 06 сентября 2018 | 13:55
а чё ишо не имикрировала? ну нужно срочно ускорить працес отбытия!
ma1nbrain 06 сентября 2018 | 14:00
dtyzgblfhfc: завидно? Тебе это не дано, убогий. Мозгулькой не вышел.