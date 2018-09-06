Российская певица Юлия Самойлова решила уехать из России

Она сообщила в Инстаграме, что эмигрирует, не уточнив, почему. Агент певицы утверждает, что Самойлова улетела в Европу, ее отъезд не носит политического характера, причины связаны со здоровьем. Возможно, ситуация прояснится через несколько часов. Самойлова, которая является инвалидом первой группы и передвигается на коляске, обещала сделать заявление.