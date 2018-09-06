Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан
Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишут британские газеты, ссылаясь на источники в правительстве. Британские власти уверены, что за преступлением стоит высшее руководство России, накануне были названы имена двух обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Они, скорее всего, вымышленные. Премьер Тереза Мэй назвала этих мужчин сотрудниками ГРУ. В Москве все обвинения отвергают.
Комментарии20
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beregov_net 06 сентября 2018 | 13:34
III мировая война будет кибернетической , одни хакеры против других
johio 06 сентября 2018 | 13:49
beregov_net: Да нет. пошлем еще новичка и заткнутся.
kottigr1 06 сентября 2018 | 14:02
johio: Российская Империя подыхая, продолжает фонить и испускать токсичные метастазы..
haldey 06 сентября 2018 | 14:03
Хотите кибератаки получить? Ребята в Перми только это и ждут! Там давно руки чешутся по Британскому сегменту глобальной паутины))) Только попробуйте рыпнуться))) Заодно, они британцам помогут расстаться и с иллюзиями своего превосходства, и с фунтами стерлингов)))
testmeter 06 сентября 2018 | 14:08
haldey: Ребята из Перми - это пермский клуб КВН?
Кибернетика на России, как известно, буржуазная лженаука. Они ее жестко высмеют! А фунт-стерлинга задавим рублём!
beregov_net 06 сентября 2018 | 14:09
haldey: То есть ты знаешь о конкретных преступниках в г.Пермь , ты знаешь о готовящемся преступлении и не доносишь куда следует ? Это статья УК
gordy 06 сентября 2018 | 13:52
Двойственная ситуация: с одной стороны, Россия не признаёт обвинений, но, с другой, не хочет (или не может) их опровергнуть?
alex_0049 06 сентября 2018 | 14:03
..узаконеное хакерство.......................? ? ?
ukraminadozemljudobrjt 06 сентября 2018 | 13:35
Жахним Марио по лондону.
mikhail_spb_ 06 сентября 2018 | 13:37
Как это бесчеловечно со стороны Великобритании запретить отдельным гражданам России посещать её!
Ведь там у них находятся семьи, элитная недвижимость и бабло!
Куда же им теперь летать на своих собаколётах с коргами?
condor00 06 сентября 2018 | 13:38
"прибегнуть к кибератакам против России" - Один обалдуй (заместитель Обамы) уже подобное обещал. Что является официальной(!!!) угрозой агрессии! И как реагировать?
sensei54 06 сентября 2018 | 13:44
condor00: Как, как...Поднимать английский пролетариат.
condor00 06 сентября 2018 | 13:44
И между прочим, тогда ни одна манда из ООН не выразила своего отрицательного мнения!
beregov_net 06 сентября 2018 | 13:47
condor00: И как реагировать ? Отключить интернет )
testmeter 06 сентября 2018 | 13:41
"может прибегнуть к кибератакам, а также запрету на въезд отдельных граждан" ///
Забыли еще выразить глубокую обеспокоенность... Соплежуи, мля! Пока Раша не развяжет реальную III мировую войну вместе с каким-нибудь очередным фюрером, они не дотумкают, что этот МордорЪ представляет настоящую опасность
kunst54 06 сентября 2018 | 13:47
"Так выпьем же за кибернетике!"
sergirusso 06 сентября 2018 | 13:58
Поднявший Яндекс да погибнет от Гугла!
fresh_breeze 06 сентября 2018 | 13:58
"Лондон может прибегнуть к кибератакам против России"
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Россия беззащитна против британских хакеров, караууул...
"Бен, это Данила. Ай нид хэлп!!!" ©
vasya_von_smetankin 06 сентября 2018 | 13:59
А к ним зато Гесс улетел!
elenaprekrasnaya2009 06 сентября 2018 | 13:59
Наши пытаются создать хаос везде, чтобы было не понятно кто начал и кто виноват.
Чтобы Самодержец и дальше в мутной водичке свои вопросы решал.
Европейцы, похоже, ведутся на наши фокусы.
Только вот, в определенный момент ситуация может выйти из под контроля.