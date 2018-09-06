Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных ее граждан в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишут британские газеты, ссылаясь на источники в правительстве. Британские власти уверены, что за преступлением стоит высшее руководство России, накануне были названы имена двух обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Они, скорее всего, вымышленные. Премьер Тереза Мэй назвала этих мужчин сотрудниками ГРУ. В Москве все обвинения отвергают.