Франция готова нанести удары по Сирии в случае применения химоружия войсками Башара Асада

Париж опасается, что это может произойти в ходе наступления в провинции Идлиб.

О готовности армии нанести удары по целям в Сирии заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуэнтр. По его словам, реакция последует в случае применения химоружия в Идлибе. Слова военачальника приводит Reuters. Лекуэнтр также добавил, что, по его расчетам, последние очаги сопротивления террористической группировки «Исламское государство» будут ликвидированы к концу ноября.

На минувшей неделе сообщалось, что цели для удара по Сирии определили и американские военные. План будет приведет в действие в том случае, если Дамаск решится применить химическое оружие. По данным CNN, список из объектов, которые подвергнутся удару, был составлен разведчиками и военными экспертами. Все эти цели связаны с химоружием.

Эскалация напряженности в Сирии связана с намерением правительственных сил страны вернуть под контроль провинцию Идлиб. Она остается последним крупным оплотом вооруженной оппозиции, противостоящей Башару Асаду.

По утверждению российских военных, США планируют организовать провокацию с применением химоружия для нанесения удара по Сирии.