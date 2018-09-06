Франция готова нанести удары по Сирии в случае применения химоружия войсками Башара Асада
Париж опасается, что это может произойти в ходе наступления в провинции Идлиб.
О готовности армии нанести удары по целям в Сирии заявил начальник главного штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуэнтр. По его словам, реакция последует в случае применения химоружия в Идлибе. Слова военачальника приводит Reuters. Лекуэнтр также добавил, что, по его расчетам, последние очаги сопротивления террористической группировки «Исламское государство» будут ликвидированы к концу ноября.
На минувшей неделе сообщалось, что цели для удара по Сирии определили и американские военные. План будет приведет в действие в том случае, если Дамаск решится применить химическое оружие. По данным CNN, список из объектов, которые подвергнутся удару, был составлен разведчиками и военными экспертами. Все эти цели связаны с химоружием.
Эскалация напряженности в Сирии связана с намерением правительственных сил страны вернуть под контроль провинцию Идлиб. Она остается последним крупным оплотом вооруженной оппозиции, противостоящей Башару Асаду.
По утверждению российских военных, США планируют организовать провокацию с применением химоружия для нанесения удара по Сирии.
Комментарии31
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tag188 06 сентября 2018 | 13:11
Может России пора сделать очередное заявление, что небо Сирии она "закрыла на на замок" и объявить, что все кроме нее в Сирии находятся незаконно (у них нет приглашения "легитимного" Асада).
А то давно уже мир не смешили своими заявлениями.
alexsokoll 06 сентября 2018 | 13:13
tag188:
Раньше мир смешили пробиркой в ООН, а сейчас тупыми заявлениями про новичок и дурачок.
Я так понимаю, франция собралась начинать 3ю мировую
alex_0049 06 сентября 2018 | 13:49
alexsokoll:
..главное чтобы их предупредили что иск о возмещении ущерба последует, если дети и их родители показанные на кадрах отравленными впоследствии скажут что стали объектами инсценировок...........
raffal 06 сентября 2018 | 13:58
alexsokoll: пробиркой в ООН...
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Да, история с пробиркой не даёт покоя расейским "патриотам", усиленно чешущих свой "гуманизм". Только всю историю, сопутствующую той пробирке, знают едва ли. Кроме того, явно не понимают во что вляпалась России и её место в мире.
А история с "новичком" далека от финала. И "тупыми" вчерашние сообщения назвать никак нельзя.
luger_max_otto 06 сентября 2018 | 13:23
Как же так? Сколько раз в Сирии была достигнута полная победа над всеми супостатами?
beregov_net 06 сентября 2018 | 13:37
tag188: Российская сторона может заявлять всё что угодно , всем плевать , ВВС Израиля в частности
fresh_breeze 06 сентября 2018 | 13:52
beregov_net:
"Российская сторона может заявлять всё что угодно , всем плевать , ВВС Израиля в частности"
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Насчёт Израиля Вы ошибаетесь. Иначе Нетаньяху не проводил бы в Москве больше времени, чем где бы то ни было ещё (не считая его родного Израиля, конечно).
Главная цель его визитов к Путину — удержать Москву от поставок Сирии (и Ирану) того оружия, которое создаст ЦАХАЛу реальный головняк.
Пока Бене это удаётся. Но красная черта есть во всём, нужно быть предельно внимательным, чтобы не заступить за неё.
raffal 06 сентября 2018 | 14:02
fresh_breeze: Но красная черта есть во всём....
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Верно! И как только то оружие, не поставлять которое так настойчиво просит Израиль, всё же появится в арсенале Ирана (Сирии), то "красная черта" будет пересечена и это оружие будет уничтожено ещё до того, как его поставят на боевое дежурство.
alexsokoll 06 сентября 2018 | 13:11
Стадо собрано, осталось потрясти пробиркой в ООН и 3я мировая началась!
Хотя сейчас и пробирка не нужна.
Ширли мырли и поехали.
lager23 06 сентября 2018 | 13:23
alexsokoll: все идиоты, и только путинисты умнички или наоборот?
alexsokoll 06 сентября 2018 | 13:45
lager23:
Кто "ВСЕ"?
Менеджеры окупированной европы или руководители стран НАТО ???
raffal 06 сентября 2018 | 14:04
alexsokoll: или руководители стран НАТО
____________
Возьмите лист бумаги, карандаш и перечислите все страны НАТО. А заодно, посмотрите в лексиконе, что такое "оккупация". К примеру, в Европе оккупирован Крым. Оккупированы грузинские территории Абхазия и Южная Осетия. Северный Кипр оккупирован Турцией. Больше на континенте нет оккупированных территорий.
ura_123 06 сентября 2018 | 13:12
Что то МО РФ прогнозировало химатаку уже пару недель назад и канашенков с придыханием сообщал что в течении ” пары дней" она состоится. Прошло две недели... и ещё пара дней)))
polba 06 сентября 2018 | 13:42
ura_123: Разумеется. Дабы поменять раскрытый сценарий провокации и согласовать его со всеми заинтересованными, нужно время.
plidurok Андрей Филимонов 06 сентября 2018 | 13:14
Российские военные знают, видимо, они служат в генштабе армии США.
skull___ 06 сентября 2018 | 13:15
Лягушатники бы так браво с нацистами бы сражались в свое время. А то тогда лапки подняли через неделю, а сейчас осмелели.
ura_123 06 сентября 2018 | 13:20
skull___: Я как понимаю,вы нацистов остановили прямо у Брестской крепости и погнали назад в Берлин?
alexsokoll 06 сентября 2018 | 13:26
ura_123:
Не у брестской крепости конечно, но остановили, а потом погнали и разгромили.
skull___ 06 сентября 2018 | 13:31
ura_123: Разницы нет где остановили и откуда погнали.
Главное, что СССР не сдался.
beregov_net 06 сентября 2018 | 13:40
skull___: СССР развалился , Германия объединилась
sensei54 06 сентября 2018 | 13:32
ura_123: И паника 16 октября 41-го была не на Казанском вокзале в Москве, а на Центральном вокзале Берлина.
alexsokoll 06 сентября 2018 | 13:47
sensei54:
Паника и капитуляция - разные вещи.
Первый евросоюз когда нападал, Москву вообще оставили, а потом взяли Париж.
Факт, что Франция капитулировала и воевала потом за Гитлера.
sensei54 06 сентября 2018 | 13:56
alexsokoll: Франция капитулировала и воевала потом за Гитлера.
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В каких сражениях конкретно? Плюс номера французских воинских частей.
glebbalbesov 06 сентября 2018 | 14:04
sensei54: Ипать , вы гуглить не умеете??? Вся промышленность Франции работала на немцев. Англичане даже флот лягушатников утопили, на всякий случай. Учите историю, не позорьтесь.
polba 06 сентября 2018 | 13:49
sensei54: Ну так ту московскую панику, в отличие от например парижской 40-го
("Париж, 17 июня: Демари говорит, что паника в Париже была невообразимая. Все голову потеряли. Правительство не давало никаких распоряжений. Людям велели бежать, и по меньшей мере ТРИ ИЗ ПЯТИ миллионов человек бежали, бежали без вещей, бежали в буквальном смысле слова, на своих ногах, на юг. Кажется, парижане действительно поверили, что немцы будут насиловать женщин и еще хуже обойдутся с мужчинами". (С) Уильям Ширер.)
быстренько остановили. И уже 17 октября 41 никакой паники и близко не было, город готовился к обороне.
sensei54 06 сентября 2018 | 14:02
polba: И уже 17 октября 41 никакой паники и близко не было
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Ну, это по Мединскому.
Но, в отличие от его "правильной" истории, существует подлинная история.
И никакие уголовные статьи "за искажение..." эту историю не изменят.
prade 06 сентября 2018 | 14:08
skull___: "так браво с нацистами бы сражались в свое время"
Франция объявила войну Германии еще 3 сентября 1939 года. В это время твой вождь Сталин дружил с Гитлером и договаривался делить Польшу пополам. А насчет "лапки подняли", сколько территории Франции вмещается в те земли, которые Гитлер захватил за месяц войны с СССР? Не менее 10, наверное.
scorpion62 06 сентября 2018 | 13:22
Давненько по Франции никто ударов не наносил, вот они и занимаются ерундой вместе с наглосаксами, готовя провокацию с использованием подонков из "Белых касок", дабы легитимизировать натофашистскую агрессию против многострадальной Сирии.
beregov_net 06 сентября 2018 | 13:42
scorpion62: А французы что не люди или бомбить сирийские города можно только русским ?
fresh_breeze 06 сентября 2018 | 13:47
Да не будет там применения хим. оружия, ВКС России хорошо отработали по "оппозиции", собиравшейся его применить, чтобы подставить под удар армию САР.
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"По утверждению российских военных, США планируют организовать провокацию с применением химоружия для нанесения удара по Сирии."
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Им не впервой. Что они вообще делают на территории страны-члена ООН, руководство которой их туда не приглашало? Миротворческая миссия, наверное. )))
prade 06 сентября 2018 | 14:02
США и союзником надо действовать жестко, вводить войска в Сирию и уничтожить Асада, как это было с Саддамом. А Асада, конечно, надо передать в международный суд.