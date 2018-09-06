У отдельных интернет-пользователей могут возникнуть проблемы с соединением в грядущем октябре
Об этом предупреждают в корпорации по управлению доменными именами и Ай-Пи адресами. Причина в плановом обновлении системы, — сказала «Эху» руководитель по взаимодействию с заинтересованными сторонами организации в Восточной Европе и Центральной Азии Александра Куликова.
Александра Куликова подчеркнула, что к этому процессу в корпорации готовились несколько лет.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sokal123 06 сентября 2018 | 13:20
У отдельных ...Это кто?
peresvet73 06 сентября 2018 | 13:28
sokal123: В отдельно взятой стране.
valfly Валерий Муханько 06 сентября 2018 | 13:34
Корпорация! Твою мать....
ematveev 06 сентября 2018 | 13:38
Танкисту: аккуратнее!