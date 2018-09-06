У отдельных интернет-пользователей могут возникнуть проблемы с соединением в грядущем октябре

Об этом предупреждают в корпорации по управлению доменными именами и Ай-Пи адресами. Причина в плановом обновлении системы, — сказала «Эху» руководитель по взаимодействию с заинтересованными сторонами организации в Восточной Европе и Центральной Азии Александра Куликова.

Александра Куликова подчеркнула, что к этому процессу в корпорации готовились несколько лет.