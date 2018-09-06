Минкомсвязи пока отказалось переводить всех абонентов на сим-карты с шифрованием от ФСБ

Приказ, разрабатываемый министерством, требовал от пользователей менять симки каждые 15 месяцев.

От работы над новыми требованиями в сфере связи решили пока отказаться из-за смены команды в Министерстве цифрового развития. Новое руководство прислушалось к критике со стороны участников рынка, рассказал агентству RNS источник, близкий к одному из сотовых операторов. А по словам федерального чиновника, производители просили за каждую сим-карту 5 долларов, между тем, в соответствии с проектом приказа, в год должно было меняться 200 миллионов симок. Это обошлось бы в 1 миллиард долларов. По данным одного из источников агентства, приказ все же будет принят, но после консультации с ФСБ, и пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Напомню, что сейчас все сим-карты закупаются у зарубежных поставщиков, и нет гарантий, что они не передают информацию о российских абонентах иностранным спецслужбам. Приказ Минкомсвязи, разработанный в соответствии с так называемым «Законом Яровой», предлагал заменить сим-карты на новые, но с системой криптографической защиты, сертифицированной ФСБ.

Мобильные операторы оценили свои затраты при реализации требований Минкомсвязи более чем в 5 миллиардов рублей. Участники рынка также отмечали, что необходимость менять сим-карты каждые 15 месяцев может стать проблемой для пользователей